Gesellschaft vor 18 Stunden

Was macht eigentlich... Ex-Fernsehpfarrer Jürgen Fliege?

Bis 2005 hatte der evangelische Pastor seine eigene Sendung in der ARD. Nach deren Ende war der inzwischen 74-Jährige immer wieder in den Schlagzeilen. Zuletzt wegen eines Auftritts auf den Querdenker-Protesten und seinem Beitritt in die Partei „Die Basis“, die den Querdenkern nahe stehen soll.