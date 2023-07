Ach, diese Spanier immer mit ihrer Siesta … Erst spät zu Mittag essen, wenn man sich hierzulande schon auf die nachmittägliche Tasse Kaffee freut, dann zwei Stündchen ruhen, bis am frühen Abend weitergearbeitet wird, während in Deutschland stattdessen der Feierabend naht. Warum halten die Südeuropäer so ausgiebig Mittagsruhe? Das muss doch einen Grund haben!

In der Tat machen es die Spanier richtig, wenn sie in der im Sommer besonders heißen Mittagszeit, in der jegliche Betätigung – erst recht im Freien – übermäßig anstrengend ist, alle Fünfe gerade sein lassen. Es ist ja nicht so, dass sie vorher und nachher nichts tun: Sie verlassen nur eben lieber in den frühen Morgenstunden und am Abend das Haus, um beispielsweise zu arbeiten.

Tagsüber noch einmal zu schlafen, ist in Spanien kein Zeichen von Faulheit – denn man holt im Grunde nur die fehlende Nachtruhe nach.

Was ein Arzt dazu sagt

Der Mediziner Hanns-Christian Gunga kann dem Modell durchaus etwas abgewinnen. „Man muss sich klarmachen: Es sterben mehr Menschen den Hitzetod als Menschen im Straßenverkehr“, sagt er. 2022 seien das in Deutschland 4500 Personen gewesen.

Was also tun im Sommer, der ja in Zukunft durch den Klimawandel nicht kühler, sondern nur noch heißer zu werden droht? Genug zu trinken, sei in jedem Fall ratsam, so Gunga, der auch empfiehlt, den Körper in der Sauna rechtzeitig auf Sommerhitze vorzubereiten.

Tja, und dann wäre da eben noch das Umdenken im Arbeitsschutz. Eine offizielle Mittagsruhe fände Gunga „sehr sinnvoll“, um der größten Hitze zu entgehen. Dann hätten vermutlich auch alle Geschäfte geschlossen – im klimatisierten Café könnten Bürohengste die lange Pause also kaum verbringen. Aber schließlich ist die Siesta ja auch als spanischer Mittagsschlaf bekannt.

Allerdings, so schön und medizinisch sinnvoll der Gedanke an eine Siesta in Deutschland sein mag: Selbst im Mutterland Spanien ist das Konzept zumindest in der arbeitenden Bevölkerung inzwischen auf dem Rückzug. Moderne Zeiten …