Neben Untreue und Lieblosigkeit wird Langeweile oft als Grund genannt, wenn Beziehungen auseinander gehen. Doch laut einer kanadischen Studie wird sie von den Partnern auch oft überschätzt.

Ein Forscherteam um Kiersten Dobson von der University of Toronto hat insgesamt 331 heterosexuelle Paare aus den unterschiedlichsten Altersgruppen in drei Interviewaktionen zur Langeweile-Situation in ihrer Beziehung befragt. Darin ging es vor allem darum, für wie langweilig die Beteiligten ihren jeweiligen Partner hielten – und wie sie dessen Langeweile über sie selbst einschätzten.

Es zeigte sich, dass die meisten zwar korrekt wahrnahmen, dass ihr Partner sich mit ihnen langweilte. Aber sie überschätzten deutlich, wie stark das der Fall war. Seine Langeweile war also nicht so schlimm, wie sie es sich ausgemalt hatten.

Als Erklärung für diese Fehleinschätzung vermuten die Autoren, dass die Partner dadurch ihre Beziehung stabilisieren wollen: „Die Überschätzung der Langeweile führt dazu, dass die wahrnehmende Person viel Zeit und Ressourcen investiert, um die Beziehung zu erhalten.“

Und das mache den Partner möglicherweise glücklicher, weil er es genießt, wie der Andere sich um ihn bemüht. Demgegenüber führe die Unterschätzung eher dazu, dass man nichts tut und dadurch den Partner enttäuscht. Für die Zukunft einer Beziehung ist es also von Vorteil, wenn die Beteiligten die Langeweile des Partners überschätzen.

Themen verlieren an Bedeutung

Janina Bühler von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz hat jedoch noch eine andere Erklärung parat. Sie betont, dass die Probanden der Studie mit Fragen konfrontiert wurden wie „Ist unser Sex noch aufregend?“ oder „Gehen wir noch häufig aus?“. Das sind Themen, die zwar am Anfang einer Beziehung im Fokus stehen, später aber nicht mehr. „Doch wenn sie dann keine Rolle mehr spielen, heißt das ja nicht automatisch, dass die Partner sich langweilen oder die Beziehung gar in einer Krise steckt“, erläutert die Psychologin.

In vielen Fällen würden sie etwas anderes finden, was dann vielleicht weniger aufregend wirkt, aber trotzdem nicht als langweilig wahrgenommen wird. Beziehungen seien etwas Dynamisches: „Es kann nicht immer so bleiben, dass man sich gegenseitig überrascht, das wäre einfach zu viel verlangt.“

Tiefpunkt der Zufriedenheit nach rund zehn Jahren

Nichtsdestoweniger sieht auch Bühler die Langeweile als einen der häufigsten Gründe für eine Trennung. Zusammen mit den Entwicklungspsychologen Samantha Krauss und Ulrich Orth von der Universität Bern hat sie anhand der bestehenden wissenschaftlichen Datenlage untersucht, inwieweit sich die Beziehungszufriedenheit im Laufe der Jahre verändert. Demnach erreicht sie nach rund zehn Jahren, also wenn die Beteiligten ungefähr 40 Jahre alt sind, einen Tiefpunkt.

„Allerdings liegt dieser bei 77 Prozent des Maximums, was immer noch relativ hoch ist“, betont Bühler. Ob das reicht, hängt wesentlich von den Ansprüchen ab. Wer möchte, dass es so aufregend bleibt wie in den ersten Monaten der Beziehung, wird sich eher langweilen. Dann reichen die 77 Prozent nicht, und es wird eher ein Schlussstrich unter die Beziehung gezogen.

Männer und Frauen unterscheiden sich, was ihre Anfälligkeit für Langeweile in der Beziehung angeht. So liegt ein männlicher Langeweile-Schwerpunkt im Sex, während Frauen als „Seismograf der Beziehung“ breiter aufgestellt sind in dem, was sie anödet. Außerdem leiden sie offenbar, wie Psychologinnen der Carleton University in Ottawa herausgefunden haben, schneller und stärker unter Langeweile, wenn die Beziehung durch eine Ehe besiegelt worden ist.

Unverheiratete Frauen leiden hingegen weniger daran, weil sie, wie Studienleiterin Beverly Fehr vermutet, „leichter aus einer Beziehung ausbrechen können, sobald sich Langeweile breit macht“. Sie langweilen sich also auch, aber es nimmt sie weniger mit, weil sie eher aus der Beziehungsnummer rauskommen.

Insgesamt wiegt für die Beziehungslangeweile jedoch die Persönlichkeit schwerer als das Geschlecht. „Extrovertierte Personen wünschen mehr Aufregung und werden sich daher in einer Beziehung schneller langweilen“, erklärt Bühler. Introvertierte oder gewissenhafte Personen seien hingegen weniger gefährdet, weil sie andere Dinge in einer Beziehung für wichtig halten als Aufregung und Spannung.

Doch egal, aus welcher Quelle sich die Langeweile letzten Endes speist: Nach dem Beziehungstiefpunkt bei etwa zehn Jahren lässt sie meistens wieder nach. Die Partner finden dann offenbarbar andere Dinge, die anregend für sie sind. „Die müssen nicht in der Beziehung oder beim Partner liegen“, erläutert Bühler. „Das können auch die Kinder sein, oder der Kauf und das Einrichten eines Eigenheims.“

Mit anderen Worten: Auch wenn die Partner sich gegenseitig weniger faszinieren, kann es trotzdem etwas geben, das sie beide fasziniert. Und das kann dann reichen, um die Beziehung am Leben zu halten.