Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli kennt die Frage "Woher kommst du?" gut. Deutschsein werde immer noch stark mit einem bestimmten Aussehen verbunden. Sie selbst sei als Kind palästinensischer Eltern in Berlin aufgewachsen. „Wenn man anders aussieht, muss man sich rechtfertigen, erklären und darum kämpfen dazuzugehören“, so Chebli.

Die SPD-Politikerin ist einer der Menschen, die sich in den vergangenen Wochen bei Twitter zu Wort gemeldet haben. Unter dem Schlagwort #vonhier teilen viele andere Personen ähnliche Erfahrungen. Sie kommen aus Deutschland, werden wegen ihres Namens oder Aussehens aber oft gefragt, woher sie „denn eigentlich“ stammen.

- Wo kommst du her?

- Gerade aus der Innenstadt

- Witzig ich meine so richtig

- Richtig aus der Innenstadt

- Jetzt echt

- Was

- Na du weißt schon

- Sigh

- Meine Eltern sind aus Vietnam

- VIETNAM!! Hab ich mir gedacht, meine Nachbarn sind auch von da vllt.sindsindsindsind auch von da sind auch von da auch von da auch von da sind auch vod auch n da auch von da kennst du die!#vonhier — Nhi Le (@nhile_de) 27. Februar 2019

Dieter Bohlen entfachte die Debatte in seiner RTL-Show "Das Supertalent". Er fragte darin ein Mädchen, wo es herkomme. Die Kleine antwortete mit „Herne“. Und Mama und Papa, wollte Bohlen wissen, von den Philippinen? Nein, auch aus Herne, sagte das Kind. Aber aus welchem Land, gebürtig? „Ich weiß es nicht“, sagte sie verzweifelt.

Chebli glaubt, dass hinter der frage kein Rassismus stecke. Sie gehe stets vom Positiven aus, weil sie an das Gute im Menschen glaube. „In den meisten Fällen ist es einfach nur Interesse. Wer aber dreimal nachbohrt, der will mich bewusst in eine Schublade packen.“ Für sie stehe hinter der Frage ein Denken, „das in unseren Köpfen tief verankert ist, aus dem wir endlich ausbrechen müssen“.

Jeder Vierte mit Migrationshintergrund

In Deutschland hat etwa jeder Vierte einen Migrationshintergrund. 2017 waren es laut Statistischem Bundesamt mindestens rund 19,3 Millionen Menschen. Damit meinen die Statistiker, dass Menschen selbst oder mindestens einer ihrer Elternteile nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden. Nicht alle dürften gleich stark mit der Herkunftsfrage konfrontiert sein.

Was also tun? Lieber nicht mehr fragen? Auch darüber wird gestritten. Soziologe Armin Nassehi empfiehlt Gelassenheit. Natürlich sei die Frage nach der Herkunft legitim. „Wir fragen uns das ja auch, wenn man beim anderen gar keinen Migrationshintergrund vermutet, ob man aus Hamburg, München oder Stuttgart kommt“, sagt der Wissenschaftler von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.

„Warum bist du denn jetzt eigentlich hier?“

Andererseits hält er Sensibilität bei Menschen, die oft erklären sollen, wo sie herkommen, für sehr nachvollziehbar: „So eine Frage kann den anderen zwingen, sich zu legitimieren, obwohl er ein ganz selbstverständlicher Bestandteil dieser Gesellschaft ist.“ Auch gut gemeinte Fragen würden oft klingen wie: „Warum bist du denn jetzt eigentlich hier?“

Bei allen Schwierigkeiten in solch einem komplexen Themengebiet hält Forscher Nassehi die #vonhier-Debatte für eine gute Sache und absolut notwendig. „Das klingt paradox, aber es ist doch so: Dass Menschen solche Fragen heute offensiv und selbstbewusst diskutieren, ist doch schon ein deutliches Zeichen von Zugehörigkeit.“ Migranten, so vermutet der Forscher, der ersten oder zweiten Generation hätten das Problem lange gar nicht erst aufgeworfen. „Ihnen hätte bei solchen Fragen niemand zugehört und man hätte die Fragen für illegitim gehalten. Das ist heute ganz anders.“