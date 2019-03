Diese Wortwechsel entspringen nicht nur der Twittercommunity, sondern kursieren auch im öffentlichen Raum. Ein Ausschnitt aus der Sendung "Das Supertalent" belegt das. Gastgeber Dieter Bohlen treibt die Ahnenforschung hier auf die Spitze.

Dieter Bruder, sie hat Dir drei mal gesagt dass sie aus Herne ist und du überforderst das Mädel mit der Einwanderungsgeschichte ihrer Großeltern. ???? pic.twitter.com/yC2nid9kEX — Malcolm Ohanwe (@MalcolmMusic) 18. Februar 2019

"Offenbar hat die kleine Melissa, so heißt das Mädchen, ihre Karriere als "Deutsch-Asiatin" noch nicht angetreten", sagt Ataman über die Szene. Sie führt aus, dass das Kind bis zu dieser Begegnung doch tatsächlich dachte, es seie aus Herne und von hier. An diesem Beispiel wird deutlich, was viele Leute stört: Sie werden nach ihrem Aussehen bewertet und als "nicht von hier" eingestuft.

Dass aufgrund des "anderen" Aussehens nach der Herkunft einer Person gefragt wird, hält Armin Nassehi, Professor für Soziologie an der Universität München, für gerechtfertigt. In der Sendung "Hart aber Fair" äußerte er sich jüngst auch zu der Szene um Moderator Dieter Bohlen: "Ich finde das völlig legitim solche Fragen zu stellen." Doch führte er aus, dass die Pigmentierung des Menschen nicht das ist, was ihn ausmacht, sondern was besonders sichtbar ist. Kritisch wird es laut ihm, sobald alles, was wir über diese Person wissen, aus diesem Merkmal ziehen.

Auch die Kabarettistin Idil Baydar spricht davon, dass man aufgrund seines Äußeren direkt mit Assoziationen belegt wird. Dass diese, in ihrem Falle, häufig zu einer Erdogan-Frage führen würden, ärgerte sie besonders. Für Sie ist die Grenze klar: "Wenn jemand sagt, er ist aus Berlin, dann ist er auch aus Berlin. Ansonsten hätte er gesagt, er ist aus Ankara-Ost."

Allerdings wird die Frage nach der Herkunft nicht nur als störend empfunden. Journalist TuncayÖzdamar sieht darin auch eine Möglichkeit ins Gespräch zukommen.

Wir Menschen mit Migrationshintergrund sollten damit aufhören, hinter jeder Geschichte einen „Rassismus“ zu suchen. Das ist Verharmlosung des Begriffs. Mich stört es nicht, wenn jemand nach meiner Herkunft fragt. So kommen wir ins Gespräch. Ich habe nichts zu verstecken. #vonhier — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 24. Februar 2019