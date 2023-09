Italien vor 1 Stunde

Von Flugzeugteil getroffen: Fünfjähriges Mädchen bei Absturz von Militärflugzeug in Italien getötet

Beim Absturz eines Militärfliegers ist in Norditalien am Samstag ein fünfjähriges Mädchen am Boden durch ein herunterfallendes Flugzeugteil getötet worden.