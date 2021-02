Frau Meier, wie kalt ist es bei Ihnen heute?

Wir haben im Moment 15 Grad minus, das ist nicht kalt! Wir haben jede Menge Schnee auf den Bäumen, es ist wunderschön! Bei uns kann es 30 Grad minus geben. Ich selbst habe einen warmen Daunenanzug, da friert man nicht. Auch für die Gäste haben wir warme Kleidung, warme Jacken, warme Schuhe. Bis jetzt ist noch keiner erfroren. Wenn man auf dem Schlitten unterwegs ist, hat man gar keine Zeit zum Frieren.

Mag es gern kalt: Lotti Meier führt in Lappland eine Lodge. | Bild: Lotti Maier

Zur Person Lotti Meier, 69, ist „auf dem Papier Aargauerin“. Sie ist im Wallis aufgewachsen und machte als junge Frau eine Schneider-Lehre in Lausanne. Später arbeitete sie bei einem Wäschehersteller in Basel, bis sie sich schließlich zum Umzug nach Lappland/Schweden entschloss. Dort lebt sie immer den Winter über und führt eine Gästelodge 150 km nördlich des Polarkreises zwischen Kiruna und Gällivare. Internet: www.snowtraildogcamp.com

Sie sind vor 27 Jahren aus der Schweiz weggegangen und nach

Lappland gezogen. Was ist dort anders, was haben Sie dort gelernt?

Man lernt sehr viel – vor allem Lebenserfahrung. Ich habe in meinem Leben viele Fettnäpfchen mitgenommen, die ich mir selbst aufgestellt hatte. Das ist aber auch gut so. Ich bereue nichts. Ich muss mich auch nicht mehr fürchten. Wer durch die Hölle gegangen ist, muss nie wieder Angst haben.

Hundegeheul: Schlittenhund bei der Kommunikation. | Bild: Gerhard Zwerger-Schoner

Ursprünglich sind Sie ja durch einen Urlaub nach Lappland gekommen und haben sich dann in die Schlittenhunde verguckt. Unterscheiden die sich von einem normalen Familienhund?

Ja, sehr! Das sind Gruppentiere. Die wollen bewegt werden. Ich persönlich finde, so ein Husky gehört nicht nach Mitteleuropa, denn man kann ihn gar nicht beschäftigen. Wenn ich in der Schweiz leben würde, da müsste ich den Job aufgeben, damit die Tiere beschäftigt sind. Wo kann man bei uns 30, 40, 70 Kilometer am Tag mit den Hunden unterwegs sein? Die Huskys können das und wollen das auch. Wir haben doch so viele andere Hunderassen.

Manche sagen auch: Mein Hund fühlt sich hier wohl. Das kann ja sein. Ich finde trotzdem, es ist so, als wenn man hier oben einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen wollte. Nur, weil das Tier wunderschön aussieht! In Mitteleuropa werden ja sogenannte Show-Huskies gezüchtet mit der typischen Maske und den blauen Augen. Aber die sind nicht mehr fürs Arbeiten da.

Ich bin ohnehin gegen diese ganzen Rassezüchtungen. Ich würde nie im Leben auf eine Hundeausstellung gehen. Dass man alles im Leben auf die Schönheit abstellt! Aber die innere Schönheit, die ist dabei nicht wichtig, und das stört mich wahnsinnig.

Himmlisch: Nordlichter. | Bild: Petra und Gerhard Zwerger-Schoner

Wie sieht denn in Ihrer Lodge ein normaler Arbeitstag aus, wenn Sie Gäste haben?

Morgens gibt‘s erst mal Frühstück für alle. Dann werden die Hunde bereitgemacht, damit wir mit dem Schlitten herausgehen können. Inzwischen nehme ich mir das Privileg und arbeite nicht mehr ganz so viel mit den Gästen.

Ich habe lange sehr viel gearbeitet und werde dieses Jahr 70. Meine extreme Leidenschaft ist es, auf dem Schlitten zu stehen und rauszufahren, aber ohne Gäste (lacht). Unsere Leute machen das wunderbar und gehen mit den Gästen raus.

Im Moment haben wir natürlich auch das Corona-Problem – wir haben keine Gäste. Wir wissen auch nicht, ob wir im Februar Gäste bekommen, wenn sie dann in Quarantäne müssen.

Für uns war die Frage: Wie ernähren wir die Hunde? Wir haben 88 Tiere, die brauchen schon viel Futter. Heute kommen wieder zwei Paletten Futter. Wir haben einen Internet-Fonds „Go fund me“ für die Tiere gegründet, da ist einiges an Geld zusammengekommen. Wir werden auch keinen Hund weggeben, denn unsere Hunde sind unsere Freunde.

Lotti Meier mit Kollegen. | Bild: Ante

Sie sind als noch recht junge Frau aus der Modebranche ausgestiegen, um nach Lappland zu gehen. Woher hatten Sie die Kraft dafür?

Ich war damals 40, das war wohl die Midlife-Crisis. Da sucht man nach einer neuen Herausforderung. Ich war ja frei, ich war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, was es mich Kraft kostet, hätte ich es nie gemacht.

Ich glaube, Dolly Parton hat mal gesagt: Man soll nur das bereuen, was man nicht getan hat. Ich höre oft von anderen Frauen: Ich würde auch gern, aber... Es gibt immer Gründe. Ich frage mich immer, wovor wir denn immer Angst haben. Wir sind ja in Europa extrem privilegiert. Das Geld kann man nicht mitnehmen irgendwann, und die Lebenserfahrung auch nicht.

Man kann sich ja auch eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, und von Neuem anfangen. Wenn man immer wieder umgefallen und dann wieder aufgestanden ist, dann macht es irgendwann auch nichts mehr aus. Wo ist das Problem? Es gibt keines.

Hundeverliebt: Lotti Meier mit ihren vierbeinigen Freunden. | Bild: Ante_Skaulu

Erinnern Sie sich noch an Ihre Anfangsphase? Gab es da Momente, wo Sie die Schweiz vermisst haben? Und sich sagten: Jetzt wäre ich gern in Zürich oder in Basel?

Ich hab es eher durchgezogen. Meine Schwierigkeiten zu der Zeit waren so viel größer, dass ich gar keine Zeit hatte, über so etwas nachzudenken. Die Hunde haben mir die Kraft gegeben, alles durchzustehen.

Wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich in den Zwinger rein, und dann kommen sie mit ihren Nasen und Augen zu mir hin, dann geht es mir wieder gut. Was ist schon Komfort? Für mich ist mein Komfort die Freiheit. Ich will über mich selbst bestimmen können. Ich muss nicht schön angezogen sein, um die zu sein, die ich bin.

Bevor Sie nach Lappland gezogen sind, haben Sie in einer Schweizer Modefirma gearbeitet. Als Sie nach mehreren Urlauben aus dem Norden zurückkamen, sagte man Ihnen knallhart: Sie passen nicht mehr ins Team...

Ich habe dort die Unterwäsche entworfen. Die Firma wurde irgendwann verkauft und damit ging auch die Seele verloren. Zuvor waren wir wie eine Familie gewesen. Danach ging es nur noch um Rendite. War aber auch eine Lebenserfahrung.

Nordisch: Zwischen Tag und Nacht mit den Hunden unterwegs. | Bild: Ralf Gantzhorn

Sie erwähnen in Ihrem Buch Ihre geliebte Hündin Sissy, die Sie einschläfern lassen mussten. Diese Entscheidung fällt vielen Tierbesitzern oft schwer...

Das Loslassen muss man lernen. Die Tiere, die ich sehr gut kenne, kann ich fragen, ob sie gehen wollen oder bereit sind. Kein Lebewesen muss für mich länger leiden. Ich muss nur für sie entscheiden, dass es ihnen gut geht. Ein Tierarzt sagte mir mal, es sei besser, sie früher gehen zu lassen, statt sie länger leiden zu lassen. Manchmal wünsche ich mir, das könnten wir auch mit uns Menschen machen.

Wie ist es, wenn Sie mit den Hunden auf dem Schlitten unterwegs sind? Können Sie das beschreiben?

Das ist für mich der Himmel. Auf einem Schlitten zu stehen mit diesen Wesen vornedran, die alles geben, und wenn man sie noch kennt und sieht, wie sie es machen... Für mich ist das wie eine Sucht, ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Man hört das Surren der Kufen auf dem Schnee, das Atmen der Tiere. Das war‘s. Nichts mehr. Absolut nichts. Diese Stille. Meine Güte, ist das schön!

Hundemüde: Die Hunde machen Pause. | Bild: Gerhard Zwerger-Schoner

Gehen Sie heute noch Schlitten fahren?

Heute nicht. Heute haben die Hunde zwei Tage Pause. Letzte Woche habe ich sie ein bisschen gefordert, mit Tiefschnee-Übungen, und sie müssen ja auch pausieren können. Gestern und heute ist Pause, aber morgen geht es wieder voll raus.

Das Buch: Lotti Meier mit Andrea Micus: Pfoten im Schnee.

Mein tierisch gutes Leben in Lappland. Eden-Books, 16,95 Euro.