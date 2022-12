Magisch, mystisch, metaphorisch. Die letzte Novemberwoche ist voll mit Bildern in denen man sich gedanklich gerne mal verlieren darf.

Bild: Vitus Arnold

Herbstliches Drohnenbild von der Schweizerseite mit Blick auf Waldshut.

Bild: Gerhard Hermann

Blick von der Westseite des Hohen Klingen in Richtung des magisch beleuchteten Hegaus.

Bild: Gebhard Griessbaum

Mystisches Bild einer kleinen Schafsherde am Waldesrande in Buchheim.

Bild: Uwe Löffler

Hohentwiel unter sternenklarem Himmel.

Bild: Gerhard Hermann

Blick vom Horner Strandbad, wo ein surreal wirkender Regenbogen die Radolfzeller Gemeinde küsst.

Bild: Annette Pauly

Ein Licht in finsteren Zeiten über der Kirchturmspitze von Weiler.

Bild: Karin Gommeringer

Wunderschöner Blick auf das Schloss Heiligenberg, vor einem Meer aus Nebel und dem nahenden Sonnenaufgang.

Bild: Reinhold Köfer

Das Novembergrau und der ruhige See in Immenstaad strahlen Ruhe und Besinnlichkeit aus und Platz für Wassersport hat der Bodensee in dieser Jahreszeit allemal.

Bild: Edwin Häufle

Aufsteigender Nebel über Ehingen. Im Hintergrund ist der Hohenkrähen und der Mägdeberg zu sehen.