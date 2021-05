Reschensee vor 2 Stunden

Versunkenes Dorf in Südtiroler See wieder sichtbar

In Südtirol sind Reste eines versunkenen Dorfes wieder an der Oberfläche erschienen. Wegen Instandhaltungsarbeiten wurde Wasser aus dem Reschensee im Vinschgau abgelassen und sank so tief, dass Ruinen des 1950 gefluteten Dorfes wieder zum Vorschein kamen. Der See ist wegen des Kirchturms bekannt, der im Normalfall aus dem Wasser ragt.