Bayern vor 11 Stunden Wanderer stirbt am Königssee – Leiche von vermisstem 25-Jährigen gefunden Tagelang suchten Einsatzkräfte nach einem 25-Jährigen. Dann die traurige Gewissheit: Der Vermisste wurde tot aufgefunden.

Die Gumpe am Königsbach-Wasserfall bei Schönau am Königssee (Archivbild). Ein vermisster 25-Jähriger ist am Königssee tot aufgefunden worden. | Bild: Sabine Dobel, dpa