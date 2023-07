Die Sommerferien haben begonnen, nur das Wetter weiß noch nicht bescheid. Während viele Vorfreude auf den Urlaub haben, blicken wir zurück: Das war diese Woche in der Region los.

Gescheitertes Flüchtlingsheim: Bodenseekreis gibt 800.000 Euro für nichts aus

Sie hätten es am liebsten geheim gehalten, doch jetzt ist klar, warum das Landratsamt Bodenseekreis unter Leitung des damaligen Landrats Lothar Wölfle über Monate gemauert hat. Erst eine SÜDKURIER-Klage zeigt, wie viel Geld das Landratsamt in den Sand gesetzt hat.

Im einstigen „Adler“ in Sipplingen sollten dort ab 2015 Flüchtlinge untergebracht werden. Doch daraus wurde nichts. | Bild: Ambrosius, Andreas

800.000 Euro müssen Steuerzahler für das Missmanagement der Behörde tragen. Das ganze Ausmaß kommt jetzt ans Licht, weil der SÜDKURIER bei seiner Recherche hartnäckig geblieben ist und die Offenlegung vor Gericht erzwungen hat. Ein Sieg für die Pressefreiheit.

Verkehrschaos in Konstanz: Nichts geht mehr auf Straße und Schiene

Es war ein schlechter Tag für Pendler in Konstanz: Sowohl die B33 als auch die Bahnstrecke waren am Dienstag, 25. Juli, jeweils über Stunden gesperrt. Ein Unfall, bei dem zwei Autos frontal kollidiert sind, legte die Bundesstraße lahm. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden schwer verletzt. Zwar ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr, die Nachwirkungen waren für den Autoverkehr allerdings noch bis in den Abend hinein zu spüren.

Östlich von Allensbach kommt es auf der B33 in dem kurvigen Baustellenbereich zu einem Frontalzusammenstoß. | Bild: Hanser, Oliver

Auch Bahnfahrer kamen stundenlang nicht weiter. Beim Bahnhof Konstanz-Petershausen ereignete sich eine Tragödie: Ein 34-jähriger Mann wollte trotz heruntergelassener Schranke die Gleise überqueren. Dabei kollidierte er mit einem Zug. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Zug mit rund 250 Passagieren wurde evakuiert, die Strecke über Stunden gesperrt.

Randale bei der Schwenninger Kulturnacht: Wollte die Polizei etwas vertuschen?

Schwenningen feiert – und am Rande liefern sich 100 bis 300 Störer Auseinandersetzungen. Bei Angriffen werden auch mehrere Ordnungskräfte und Polizisten verletzt. Davon erfährt die Öffentlichkeit allerdings zunächst nichts. Weder Stadt noch Polizei melden die Vorfälle.

Bei der langen Kulturnacht in Schwenningen kam es zu Krawallen. Das wurde erst Wochen später bekannt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Erst im Abstand von fast vier Wochen sind die Vorkommnisse durchgesickert. Offenbar hat ein Mob von 100 bis 300 jungen und wohl alkoholisierten Leuten gezielt die Auseinandersetzung mit Ordnungskräften gesucht. Stadt und Polizei räumen nun Kommunikationsfehler ein.

Wechsel im Rathaus: Waldshut-Tiengen wählt einen neuen Oberbürgermeister

In Waldshut-Tiengen hat ein langer und spannender Wahlkampf sein Ende gefunden. Mit einem deutlichen Ergebnis: Waldshut-Tiengen entscheidet sich gegen eine zweite Amtszeit von Philipp Frank und wählt Martin Gruner zum neuen Oberbürgermeister. Der Herausforderer erhält 68,8 Prozent der Stimmen.

Waldshut-Tiengen hat sich bei der Oberbürgermeisterwahl für Martin Gruner (links) entschieden. Amtsinhaber Philipp Frank erhielt nur rund ein Drittel der Stimmen. | Bild: Völk, Melanie

Das Ergebnis war in dieser Deutlichkeit sicher nicht für alle zu erwarten. Aber was war denn ausschlaggebend? Offenbar ist es Martin Gruner deutlich besser gelungen, die passenden Antworten auf die großen und kleinen Themen zu liefern, die Waldshut Tiengen beschäftigen, schreibt Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut-Tiengen, in seinem Kommentar zur Wahl.

Geschlossene Gesellschaft: Der FC Liverpool mietet ein ganzes Strandbad am Bodensee

Der FC Liverpool hat sich im Trainingslager in Donaueschingen auf die kommende Saison vorbereitet. Aber nicht nur zum kicken, sondern auch zum Teambuilding sind die Spieler angereist. Für letzteres hat sich der Verein das Strandbad Bodman gemietet. Dass für normale Badegäste an einem heißen Wochenende kein Platz mehr im Strandbad ist, kommt nicht bei allen gut an.

Ein Sicherheitsmann begleitet Topspieler Mohamed Salah Richtung Hafen. Der FC Liverpool hat sich während seines Aufenthalts in der Region immer wieder abgeschottet. | Bild: Claudia Ladwig

Nicht nur beim Baden, auch beim Fußballtraining bleibt der englische Profiverein lieber unter sich. Bei einem Testspiel in Villingen können Fans den Verein höchstens aus der Ferne beobachten. Es waren schon einige namhafte Profivereine in der Region, so sehr abgeschottet wie der FC Liverpool hat sich allerdings keiner. Ein schwacher Auftritt, kommentiert SÜDKURIER-Sportchef Dirk Salzmann. Immerhin: Die Jugendspieler des SV Aasen, wo die Profikicker trainiert haben, konnten die Stars noch hautnah erleben.