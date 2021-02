von oversohl

Wenn am Valentinstag die Stunde der Romantik schlägt, haben es vor allem Singles schwer. Die Kirche hat das erkannt und bietet neben zahlreichen Segnungsgottesdiensten für Verliebte auch vereinzelt Feiern für Singles an.

In Stuttgart zum Beispiel lud die Katholische Kirche in diesem Jahr zu fünf Gottesdiensten rund um den Valentinstag ein, einer davon richtete sich am Samstagabend unter dem Titel „Solozufrieden“ direkt an Singles. „Auch ein Single ist ein ganzer Mensch“, warb die Kirche zuvor für ihre Idee. Die Pastoralreferentin Beatrice Dörner zeigte sich im Vorfeld der Segnung überzeugt: „Es gibt eine Vielfalt von Lebensformen und keine ist besser als die andere. Jede und jeder ist Gott willkommen.“

„Bei der Veranstaltung handelt es sich nicht um einen Verkupplungsgottesdienst“, betonte die Pastoralassistentin und Seelsorgerin Monika Kling-Witzenhausen vor der Feier. „Es wird nicht gejammert und es geht auch nicht um Mitleid, sondern um Stärkung.“

Bedarf für solche Angebote dürfte es geben: In Stuttgart leben überdurchschnittlich viele Singles. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes beträgt der Anteil der Einpersonenhaushalte im Land etwas mehr als 40 Prozent, in der Landeshauptstadt dagegen lebt mehr als jeder zweite alleine.

Die Ursprünge des Valentinstags sind nicht ganz klar. Eine Legende bezieht sich auf einen Bischof namens Valentin, der trotz kaiserlichen Verbots Paare getraut und Blumen verschenkt habe. Er soll an einem 14. Februar im 3. Jahrhundert enthauptet worden sein. Rund 1200 Jahre später gibt es in England Hinweise auf Liebesgesten am 14. Februar. Um 1800 seien dann – ebenfalls in England – die ersten kommerziellen Valentinskarten gedruckt worden. Durch Auswanderer kam der Brauch auch nach Amerika. In Deutschland wurde der Valentinstag in den vergangenen Jahren mehr und mehr auch von den Kirchengemeinden entdeckt.