Überschwemmte Straßen, überflutete Keller, zerstörte Häuser: Unwetter und Starkregen sorgen seit den vergangenen Tagen in Teilen Deutschlands für Chaos. Auch im Südwesten steigen die Pegel bei Rhein und Bodensee.

In Hagen in Nordrhein-Westfalen ist ein Auto vom Schutt bedeckt, den die Überflutung der Nahma am Vorabend mit sich gebracht hat. Durch die heftigen Regenfälle war das Flüsschen zum reissenden Fluss geworden.

Bild: Roberto Pfeil/dpa

Mit einem Bergepanzer und schwerem Räumgerät rückt die Bundeswehr in Hagen an, um die Schäden zu beseitigen.

Ein Anwohner schaut sich die Schäden in Hagen an

Bild: Gianni Gattus/TNN/dpa

Überflutungen auch in Solingen in Nordrhein-Westfalen.

Bild: Gianni Gattus/TNN/dpa

Ein Mann steht in Solingen auf einem Gerüst und betrachtet die überflutete Straße vor dem Haus.

Bild: Harald Tittel/dpa

In Erdorf in Rheinland-Pfalz ist die Kyll über die Ufer getreten und hat Teile des Dorfes geflutet.

In der Wuppertaler Innenstadt ist die Wupper über das Ufer getreten.

Die Kreisstrasse 74 zwischen Rittersdorf und Nattenheim in Rheinland-Pfalz ist von der Nims überflutet.

Hagen: Helfer evakuieren ein Altenheim im Ortsteil Hohenlimburg in Hagen.

Hochwasser in Altena in Nordrhein-Westfalen

In Euskirchen in Nordrhein-Westfalen beobachten drei Menschen die Wassermassen, die sich über eine Straße und ein Restaurant ausbreiten.

In Aachen ist ein Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft bei Hochwasser im Stadtteil Kornelimünster unterwegs.

Nur das Dach eines Autos schaut in Köln noch aus dem Wasser, das eine Bahnunterführung geflutet hat.

Hochwasser auch in der Schweiz wie hier in Nidau am Bielersee. Die Unwetter der letzten Tage haben den Wasserstand des Sees stetig ansteigen lassen.

Der Rhein in Basel nach starken Regenfällen in den letzten Tagen. Die meisten Zugänge zum Wasser sind durch die Polizei gesperrt worden und viele Anlegestellen stehen bereits unter Wasser.

Der Pegel des Hochhrheins soll in den nächsten Tagen weiter steigen. Mittlerweile sind Fußwege schon überschwemmt, wie hier bei der Holzbrücke in Bad Säckingen.

Starke Regenfälle haben die Brigach bei Villingen-Schwenningen deutlich anschwellen lassen. Ein provisorischer Damm konnte das Hochwasser nicht mehr aufnehmen.

Bild: David Rutschmann

Hochwasser am Rheinuferweg in Waldshut