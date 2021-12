von Doris Burger

Drei Mal kreiseln wir durch den Ort, bis wir den Weg hinauf zu den Weinbergen finden, zu unserem Treffpunkt gegenüber dem Felsenrücken mit der markanten Nase. Charlotte Bonniell vom nahen Schlossweingut plaudert ergiebig über jede einzelne Sorte.

Expertin: Charlotte Bonniell vom Weingut Château Pierreclos. | Bild: Doris Burger

Weißwein wird hier angebaut, ganz überwiegend Chardonnay und nur zu sieben Prozent Aligoté de Bourgogne, den man zum Kir benötigt. Der feine, zart fruchtige Aperitif aus etwas Crème de Cassis (Likör aus schwarzen Johannisbeeren) und Aligoté ist obligatorisch vor jedem guten Essen im Burgund.

Fantastisch die Aussicht über die grünen Hügel des Macon. Das fand auch François Mitterrand, der ab 1946 jedes Jahr an Pfingsten zum Felsen von Solutré pilgerte. „Was als Treffen ehemaliger Mitkämpfer begann, entwickelte sich als fester Bestandteil seiner Selbstinszenierung“, weiß der Baedeker. Wir sind hier mitten im Herzen Frankreichs, an prominenter Stelle dazu.

Zu Gast im Burgund Anreise: Am einfachsten mit dem PKW: Zum Beispiel von Radolfzell über Freiburg, Müllhausen und Besançon. Für die 455 Kilometer bis Tournus werden rund 4,5 Stunden berechnet.

Übernachten: Hotel Le Rempart in 71700 Tournus, DZ im Sommer 139 Euro, www.lerempart.com.

In der Altstadt von 71400 Autun im Hotel Les Ursulines, 14 Rue de Rivault, Tel. +33 385865858, DZ ab 90 Euro.

Am Ufer der Loire: Hotel Le Grand Monarque, in La Charité Sur Loire, DZ von 95-140 Euro, www.le-grand-monarque.fr

Essen und Trinken: Bœuf Bourgignon im Restaurant du Cloître, 16 Rue Municipale, 71250 Cluny, Tel. + 33 3 85590019.

Perfekter Mittagstisch im Tomate & Chocolat in 1 Avenue Géneral de Gaulle, 58 000 Nevers, Tel. +33 386690563. Hausgemachtes Eis und Schokolade in La Confiserie du Prieuré, 11 Place des Péchers, 58400 La Charité, Tel. +33 3 86700181. Wein aus dem Weingut in 71960 Pierreclos, www.châteaupierreclos.com

Informationen zur Region: www.bourgognefranchecomte.com.

Buchtipp: Burgund. Baedeker, Ostfildern 2019, 22,99 Euro

Wir fahren weiter nach Tournus, wo wir am nächsten Morgen mit Ludger Martens verabredet sind. Der Nuklearmediziner aus Deutschland engagiert sich beim Altstadtkomitee. Er zeigt uns die Kathedrale St. Philibert mit dem romanischen Gewölbe und der Krypta – und öffnet Türen in stille Innenhöfe: eine Altstadt aus dem Mittelalter, mit seltsamen Nischen und Durchgängen, die sich überraschend bis zur Saône ziehen.

Kathedrale von Tournus: Die Mosaiken wurden erst vor wenigen Jahren hinter dem Chor entdeckt. | Bild: Doris Burger

Hier ließe sich leicht ein Gruselfilm aus frühen Klosterzeiten drehen. Das barocke Hôtel-Dieu von Tournus mit seinem Krankensaal und der Apotheke aus dem 17. Jahrhundert wirkt dagegen geradezu heiter.

In Cluny: Besucher werfen einen Blick in den Reiseführer, bevor sie die Besichtigung beginnen. | Bild: Doris Burger

Beaune lassen wir bei dieser Reise aus, doch nach Cluny wollen wir unbedingt. Hier arbeitet Gästeführerin Claire Matrat: mit Händen, Armen und der Hilfe von zwei Modellen, um die Pracht und schiere Größe der einstigen Abtei wieder auferstehen zu lassen. „Cluny war das geistige Zentrum Europas“, sagt Matrat, „ein Pilgerort ersten Ranges und ein zweites Rom“. Das Benediktinerkloster, 910 gegründet, wirkte stilbildend für ganz Europa.

Kathedrale als Steinbruch

Der Niedergang begann Ende des 12. Jahrhunderts, die letzten Mönche lebten 1791 im Ort. Den Rest besorgte die Französische Revolution: Das Blei wurde aus den Fenstern gebrochen und zu Kanonenkugeln gegossen, die dem Wetter schutzlos ausgelieferte Kirche einem Steinhändler verkauft.

„Wenn man heute Cluny besucht, weiß man oft nicht, ob man gerade in der Stadt oder in der Abtei ist“, so Matrat. Bis zuletzt hat sie sich den Blick in das verbliebene Querhaus der Kathedrale aufgespart: Selbst dieser karge Rest beeindruckt durch die Höhe von 33 Metern, einen wundervollen Lichteinfall und erste gotische Proportionen.

Die Küche ist köstlich

Nach dieser geballten Ladung Geschichte rein ins Restaurant du Cloître, das uns wärmstens empfohlen wurde: Wir bekommen neben buntem Ofengemüse und frischem Baguette ein butterzart geschmortes Bœuf bourguignon. Am Abend probieren wir Escargots de Bourgogne, die berühmten Weinbergschnecken: „Schon die Römer aßen frittierte Weinbergschnecken“, weiß unser Guide. Noch köstlicher indes die „Gougères“, fluffige Käse-Windbeutelchen, die vorab zum Kir gereicht wurden. Sie sehen ganz unscheinbar aus.

Ein Zwischenhalt in Autun, das über der Ebene zu schweben scheint. Die Römer bauten ihre Stadt auf einem Hügel, hohe Mauern und Tore grenzten sie ab. Die Mauern dienten nicht zur Verteidigung, sondern zum Schutz vor unkontrollierten Waren- und Menschenströmen: Man wollte Zölle und Abgaben kassieren.

Römischer Tempel in Autun: Selbst der Rest der Anlage beeindruckt noch. | Bild: Doris Burger

Zwei Tore aus der Römerzeit sind erhalten, darunter die mächtige Porte d‘Arroux. Vor ihren Bögen steht der sogenannte Janusturm aus dem 2. Jahrhundert, der zu einer ausgedehnten Tempelanlage gehörte. Nur eine Ecke steht noch, doch selbst die bietet eine prächtige Kulisse für ein Picknick auf der Wiese.