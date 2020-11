von der SÜDKURIER-Redaktion

Die Dinge des Lebens: The Affair, komplette Serie, 20 DVD

Bild: Amazon Prime

Nach fünf Staffeln und 53 Folgen tanzt Noah Solloway alleine am Rand der Klippe. Das Publikum weiß längst, dass er viel Leid erfahren und viel Leid verursacht hat. Einst war er ein emsiger Familienvater, frustrierter Lehrer und erfolgloser Schriftsteller. Im Urlaub begann er eine leidenschaftliche Affäre mit der Kellnerin Alison Lockhart. Die vielfach ausgezeichnete US-Serie „The Affair“ erzählt von den Kreisen, die sich bilden, wenn ein Stein ins Wasser geworfen wird. Von den Auswirkungen der Affäre werden immer mehr Menschen erfasst. Das große Drama, das in Montauk beginnt und sich über Generationen fortsetzt, wird geboten von einem hervorragenden Ensemble mit Ruth Wilson, Dominic West und Maura Tierney. (Wolfgang Wissler)

Spannende Geschichte: Volker Kutscher: Olympia. Der achte Rath-Roman, Piper, 528 Seiten, 24 Euro

Volker Kutscher, Olympia. Piper | Bild: -

Gereon Rath-Fans können aufatmen: Nicht nur läuft die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ im Fernsehen – gerade ist auch noch ein neuer Krimi von Volker Kutscher erschienen, auf dessen Romanen die Erfolgsserie beruht, der achte. Wobei die Handlungen in Buch und Film teilweise arg weit auseinander liegen. Besser also beim Original bleiben, der Romanserie. Die historische Verortung der Rath‘schen Kriminalfälle ist dort toll gemacht. Über die Jahre (und Bände) erlebt man als Leser mit, wie die Nazis die Zügel übernehmen. So auch beim achten Fall, der im Sommer 1936 spielt – Gereon Rath muss im olympischen Dorf ermitteln... Spannender kann Geschichte nicht erzählt werden. (Angelika Wohlfrom)

Neue Wege des Fado: Lina_Raül Refree, Glitterbeat/Indigo

Lina_Raul: Refree | Bild: indigo

Der Fado ist das musikalische Herz von Portugal. Kaum eine Musik bringt die Saudade, den Weltschmerz, so gut zum Ausdruck wie der Gesang der Fadistas, die dabei jahrhundertealten Regeln folgen. Doch Lina hat etwas Neues abseits der Tradition gewagt und sich mit dem spanischen Produzenten Raül Refree zusammengetan. Raül hatte bis dahin keinen Kontakt zum Fado – dafür zu Elektronik und Synthesizern. Linas traditionellen Liedern begegnet er mit Respekt, aber auch Eigenwille. Mal begleitet er sie freundlich-melancholisch am Klavier, mal überwölbt er sie mit dunklen Elektronik-Klängen, so als übersetze er die Saudade in seine eigene Musiksprache. Für Liebhaber des Fado, die offen sind für neue Wege. (Elisabeth Schwind)

Mit dem Huhn im Eis: Guirec Soudée: „Seefahrt mit Huhn“. 320 Seiten, Malik Verlag, 2020. 18 Euro

Guirec Soudée, Seefahrt mit Huhn. | Bild: malik verlag

Mit 18 Jahren geht Guirec Soudée zum ersten Mal auf Reisen. Seine längste und abenteuerlichste Fahrt aber unternimmt der 1992 geborene Bretone allein mit einem mehr schlechten als rechten Segelboot bis ins Eis um Grönland und durch den Pazifik ans andere Ende in die Antarktis. Dabei hat er ein Huhn namens Monique, das ihm treu täglich ein Ei legt. Er lässt sich regelrecht im Eis festfrieren und genießt das Leben voller Entbehrungen, die er mit einer gewissen Ironie beschreibt. Der Leser erfährt von Guirecs echter Not, die bisweilen herrscht, oder der Hühnerkacke, die halt auch irgendwie versorgt werden muss. Ein witziger Reisebericht und die ideale Flucht aus dem Corona-Alltag. (Roland Wallisch)

Das grüne Porträt von Paris: Murielle Rousseau: „Die Gärten von Paris. Mit Fotografien von Maric Preaud“. Insel, Berlin 2019. 252 S., 14,00 Euro.

Murielle Rousseau, Die Gärten von Paris. | Bild: Insel Verlag

Paris ist ihre Heimat. Nahe der französischen Metropole ist Murielle Rousseau aufgewachsen. Sie fühlt sich aber als „Europäerin“. Nun hat sie sich „Die Gärten von Paris“ vorgenommen. Jahrelanges Flanieren, Spazieren und Schreiben in und über die Gärten sind die Basis für dieses „grüne“ Porträt von Paris. Doch wer wie Rousseau über den Jardin des Tuileries, die Gärten der Champ-Élysées, über den Jardin du Luxembourg, Montmartre oder die Anlagen von Versailles schreibt, der erzählt auch (Kunst-)Geschichte. Die ist mit Namen wie Balzac, Rodin, Proust, Monet oder Picasso verbunden. Diese „Gärtnerin“ kann mehr als nur Grün. Und das macht ihr Buch so interessant. (Siegmund Kopitzki)

Dunkle Geschichte des Rassismus: Watchmen, DVD/ Blu-ray, Warner Bros.

Watchmen. DVD. | Bild: 2001 SNOWBOUND, ALL RIGHTS RESERVED

Schon wieder eine Comic-Verfilmung, muss das wirklich sein? Im Fall von „Watchmen“ lautet die Antwort: unbedingt. Denn was Serien-Macher Damon Lindelof aus der Graphic Novel der Achtziger Jahre macht, ist bemerkenswert und mutig. Die Handlung spielt in einer Art Paralleluniversum unserer heutigen Welt, mit Aliens, dem übermächtigen Superhelden Doctor Manhattan und maskierten Ordnungshütern. Dahinter verbirgt sich allerdings eine clevere, ja radikale Auseinandersetzung mit der dunklen Geschichte des Rassismus in den USA. Keine Serie war 2020 so relevant, so spannend und so exzellent besetzt. Kein Wunder gab es für die neun Folgen elf Emmy Awards, darunter für die Hauptdarstellerin Regina King. (Patrick Heidmann)

Der schwule Cowboy: Orville Peck: Show Pony (E.P.) und „Dead of Night“. Sub Pop

Orville Peck, Pony – Loser Edition. | Bild: Sub Pop

Zu sehen sind nur seine tiefblauen Augen. Den Rest seines Gesichts versteckt Orville Peck noch hinter einer fransigen Ledermaske. Das Geheimnis um die Identität ist Teil des enigmatischen Gesamtpakets des schwulen Cowboys aus Kanada, dessen Einsam- und Zweisamkeitswesternballaden durch seinen Bariton betören. Sie verbinden Melancholie mit Country, während sie das oft konservative Musikgenre mit queeren Bezügen offensiv unterlaufen. In diesem Jahr hat Peck seine E.P. „Show Pony“ mit sechs Songs, darunter ein Duett mit Shania Twain, veröffentlicht, die neugierig auf das neue Album im nächsten Jahr macht – oder darauf, das Debüt „Dead of Night“ von 2019 zu entdecken. (Sascha Rettig)

Bilder des Klimawandels: „Der Klima Kalender 2021. Unser blauer Planet – Schönheit und Gefahren“, 60 Blatt, edition momente, 22 Euro.

Ein Dezemberblatt des Klima-Kalenders. | Bild: edition verlag

Meist wollen Bildkalender mit schönen und glatten Motiven glänzen. Der „Klima Kalender 2021“ will dagegen, dass sich der Betrachter mit Veränderungen beschäftigt, die wir verdrängen, weil wir gerne reisen oder autofahren: Abbrechende Eisberge oder überflutete Uferzonen. Fotos zeigen, was der Klimawandel mit unserer Erde anstellt oder halten Schönheiten des blauen Planeten fest. Herausgeber Hermann Vinke und seine Frau, die Potsdamer Klimaforscherin Kira Vinke, zeigen in einer Art kalendarischen Umwelt-Fibel, wie die globale Zerstörung wirkt und wie sie gebremst werden kann. Klar wird, dass das Handeln jedes Einzelnen zählt. (Alexander Michel)

Liebe im Sommer 1985: Francois Ozon (Regie): Été 85. 100 Minuten. Diaphana Distribution (DVD)

Été 85. DVD. | Bild: Diaphana Distribution

Der Film „Été 85“ von Regisseur Francois Ozon nach einem Roman von Aidan Chambers ist ein faszinierendes Jugenddrama, das in Le Tréport, einem kleinen Städtchen an der französischen Kanalküste spielt. Die Konstellation: zwei Jungs und ein Mädchen – und ein riesiges Gefühlschaos. Einer der beiden Jungen ist schwul, der andere bisexuell, das Mädchen hetero – man ahnt schon früh, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Wie immer bei Ozon sind die Charaktere der Figuren sehr sorgfältig gezeichnet, baut der Plot subtil Spannung auf. In Deutschland soll der Film erst im Mai 2021 in die Kinos kommen – für Sprachkundige gibt‘s aber schon die französische DVD. (Norbert Faulhaber)

Ein Kalender fürs ganze Leben: Der wachsende Kalender: Krautikus. Primoza, 29,90 Euro

Geschenkset aus dem Krautikus-Kalender. | Bild: Primoza

Kalender werden an Weihnachten ja immer gern verschenkt – knapp ein Jahr später landen viele in der blauen Tonne. Schade eigentlich. Die gute Nachricht: Nachhaltigkeit an der Wohnzimmerwand ist keine Utopie! „Der wachsende Kalender“ ist nicht nur hübsch anzuschauen und lehrreich für Hobby-Gärtner – die Kalenderblätter aus Samenpapier sind einpflanzbar. Vier Varianten gibt es, neu ist der „Krautikus“. Entstanden ist der zeitlose Kalender in Zusammenarbeit mit der Freiburger Heilpflanzenschule, das Ganze ist bio und plastikfrei, das Papier recycelt und die Farben öko. Mit Topf, Erde und etwas Geduld entsteht ein Heilpflanzengarten. Lavendel ist dabei oder Spitzwegerich, den manche als Unkraut unterschätzen. (Nicole Rieß)

Gekommen, um zu bleiben: Vision String Quartet: „Memento“. Warner Classics.

Vision String Quartet, Memento. | Bild: Warner

„Memento“ heißt das Erstlingswerk des Berliner Vision String Quartets, das Schuberts „Tod und das Mädchen“ mit Mendelssohns düsterem letzten Streichquartett in f-Moll kombiniert. Das Ergebnis klingt so plastisch, als würde man das Hörbild mit einer 3D-Brille betrachten: glasklare Konturen, große Tiefenschärfe. Die Hell-Dunkel-Kontraste in Schuberts Kopfsatz sind existentiell. Das Unisono im Finale zieht den Hörer in einen Strudel. Mendelssohn besticht in der Interpretation des Vision String Quartets, das auch Jazz und Pop im Programm hat, durch rhythmische Genauigkeit und orchestrale Wucht. Ein Album als selbstbewusstes Statement: Wir sind gekommen, um zu bleiben! (Georg Rudiger)

Fünf Argumente für Beethoven: Symphonien Nr. 1–5, Le Concert des Nations, Leitung: Jordi Savall, 3 CD, Alia Vox

Bild: Alia vox

Man sollte gute Gründe haben, um im Beethovenjahr eine Neueinspielung der neun Sinfonien anzugehen. Jordi Savall, das zeigt seine Einspielung der ersten fünf Sinfonien, hat gute Gründe. Selbst wenn es sehr gute Aufnahmen mit Originalinstrumenten gibt, keine erreicht die artikulatorische und klangfarbliche Differenziertheit von Savalls handverlesenem Ensemble. Auch wenn es abgegriffen klingt: Hier meint man einiges wirklich wie zum ersten Mal zu hören. Die oft behauptete Parität von Bläsern und Streichern erscheint hier erreicht, dazu kommt eine rhythmische Stringenz, die etwa im Finale der Fünften den Hörer wie ein Orkan mitzureißen vermag. (Frank Armbruster)

Entspannter Elektro-Pop: Christopher von Deylen: Colors. Sony Music, 1 CD, 42 Min

Christopher von Deylen, „Colors“. | Bild: dpa

„Schiller“ hat bei Freunden elektronischer Musik einen guten Klang: So hat Christopher von Deylen sein 1998 gegründetes Musikprojekt genannt, für das er regelmäßig namhafte Mitstreiter gewinnen konnte. Nun veröffentlicht er erstmals ein Werk unter eigenem Namen; ein Signal für die neue Richtung, die er mit „Colors“ einschlägt. Das gefällige Werk klingt wie eine Hommage an die verschiedenen Größen des Elektronik-Pop, ist aber nicht zuletzt dank prägnanter Pianopassagen sowie moderater Techno- und House-Elemente weit mehr als bloß eine Melange aus Tangerine Dream, Klaus Schulze oder Jean-Michel Jarre. Ein entspanntes, bisweilen auch flottes Album. (Tilmann P. Gangloff)

Vom Schlag getroffen: Joachim Meyerhoff: „Hamster im hinteren Stromgebiet“, Kiepenheuer & Witsch 2020; 320 Seiten, 24 Euro.

Joachim Meyerhoff, „Hamster im hinteren Stromgebiet“. | Bild: Cover

Ein Buch über den Schlaganfall? Zu Weihnachten? Und doch, man kann den neuen Roman von Joachim Meyerhoff nur empfehlen. Wie immer in den literarischen Werken des Schauspielers handelt es sich bei der Hauptperson um ihn selbst. Statt Dichtung gibt es die blanke Wahrheit: Mit 51 Jahren traf ihn tatsächlich der Schlag. Man mag kaum glauben, wie viel groteskes Schauspiel in einem solch tragischen Ereignis stecken kann. Mit herrlicher Selbstironie erzählt Meyerhoff von Momenten, in denen ihm die einfachsten Gesten misslingen und sein Promi-Status ihn noch bis in die MRT-Röhre verfolgt. Hinter alldem scheint stets eine tiefere Einsicht über die eigentlichen Missgeschicke seines Lebens hindurch. (Johannes Bruggaier)

Das Freiburger Münster im Roman: Astrid Fritz: „Der Turm aus Licht“. Historischer Roman, Rowohlt, 14 Euro, 816 S.

Astrid Fritz, Der Turm aus Licht. Rowohlt. | Bild: Rowohlt Verlag

Die Germanistin Astrid Fritz ist für gut recherchierte historische Romane aus der Region bekannt. Ihr neuester widmet sich dem Münsterbau in Freiburg, der um 1200 begann. Welche Gewerke braucht es für einen solchen Jahrhundertbau? Wie arbeitet ein Steinmetz? Warum war die Gotik für die emporstrebende Kirchenarchitektur so wichtig? All das passiert vor der Folie des erstarkenden Freiburger Stadtbürgertums und den willkürlich herrschenden Adligen der Stadt. Wie immer gibt es auch starke, sympathische Frauenfiguren. Astrid Fritz schreibt unterhaltsam, aber nicht trivial. Und beim nächsten Freiburg-Besuch sieht man das Münster noch einmal in ganz anderem Licht. (Beate Schierle)