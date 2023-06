Auch in dieser Woche waren unsere Leserinnen und Leser wieder mit der Kamera unterwegs. Hier sehen Sie die schönsten Eindrücke aus der Region.

Bild: Manfred Aicheler

Ein Reh mit ihrem Kitz im Wollmatinger Ried

Bild: Manfred Aicheler

Bild: Michael Boos

Zeh“nstreifen-Leichtfuß“ – auch Erdäpfelkäfer – auf einer Margerite

Bild: Magdalena Wagner

Schwäne am Stettener Bodenseeufer am Pfingstsonntag

Bild: Gisela E Döring

Schlosspark Tiengen

Bild: Doris Günther

Dieses Foto von einem Blesshuhn hat Doris Günther im „BirdLife-Naturzentrum Neeracherried“ gemacht.

Bild: Reinhold Köfer

Blühende gelbe Sumpfschwertlilien im Eriskircher Ried

Bild: Wilfried Groß

Obstanlage auf dem Rebberg in Salem-Tüfingen

Bild: Klaus Johner

Ein wunderschöner Sonnenuntergang in Meersburg: Der Zufall wollte es, dass die Sonne direkt beim Untergang dann wie ein Feuerball direkt über dem Kamin eines Haus einen spektakulären Eindruck hinterließ.

Bild: Jürgen Brügel

Wachdienst! Das Foto wurde in Singen an der Aach aufgenommen. Des Schwan saß mitten auf dem Weg und bewachte die brütende Partnerin hinter der Absperrung.

Bild: Reinhold Köfer

Die blauen Sibirischen Schwertlilien blühen derzeit einfach herrlich. Entstanden ist das Foto im Eriskircher Ried.

Bild: Doris Günther

Dieses Foto von einer Bachstelze mit Futter im Schnabel hat Doris Günther im „BirdLife-Naturzentrum Neeracherried“ gemacht.

Bild: Andrea Willmann

Bild: Angelika Schwer

Bild: Reinhold Köfer

Wasservögel im Eriskircher Ried

Bild: Rolf Bechler

Steißlinger See

Bild: Gottfried Blum

Ein Fingerhut aus dem Garten des Leserreporters.

Bild: Kurt Röder

Vulkanpfad auf dem Hohentwiel

Bild: Max Mahler

In Engen, im Garten unseres Leserreporters Max Mahler, blüht derzeit diese kleine Orchidee.

Bild: Vitus Arnold

Der schöne Bergsee mitten im Grünen in Bad Säckingen ist immer wieder ein Besuch/Ausflug Wert.

Bild: Sabine Kempe-Steidle

Bild: Reinhold Köfer

Die Fototour von Reinhold Köfer durch das Eriskircher Ried hat sich wahrlich gelohnt. Die blauen Sibirischen Schwertlilien sowie die gelben Sumpfschwertlilien blühen derzeit einfach herrlich.

Bild: Angelika Schwer

Bild: Hubert Hornstein

Ein Rehkitz in einer Wiese

Bild: Picasa

Eine Eidechse auf der Karlsbastion des Hohentwiels

Bild: Kurt Röder

Vulkanpfad auf dem Hohentwiel

Bild: Angelika Schwer

Bild: Peter Köstlinger

Stillleben am äußersten Ende des Naturstrandes am Hörnle in Konstanz

Bild: Gottfried Blum

Fingerhut und Klatschmohn aus dem Garten von Leserreporter Gottfried Blum

Bild: Roland van Gessel

En Foto einer Tanzfliege, wahrscheinlich die Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata), beim Nektarsaugen an einer Acker-Witwenblume (Knautia-arvensis). Aufgenommen am Pfingstsonntag unterhalb der Lourdes-Grotte bei Nenzingen.

Bild: Susanne Reisser

Irisblüte im Garten von Leserreporterin Susanne Reisser aus Wahlwies

Bild: Doris Günther

Dieses Fotos von Störchen mit ihren Jungtieren hat Leserreporterin Doris im „BirdLife-Naturzentrum Neeracherried“ gemacht.

