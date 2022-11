Auch in November strahlt der Himmel trotz Wolken und Nebel und spätestens zum Sonnenuntergang färbt sich alles in strahlendes Orange. Hier finden Sie die schönsten Leserbilder der vergangenen Woche. Hier finden Sie die schönsten Leser-Bilder der Vorwoche. Sie wollen auch Leserreporterin oder Leserreporter sein? Schicken Sie uns Ihr Foto an leserreporter@suedkurier.de. Mit der Einsendung erklären Sie sich sich einverstanden mit