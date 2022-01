Die beiden 37 und 39 Jahre alten Männer hätten mit einer rund zehnköpfigen Gruppe in dem Ort nahe Bonn Silvester gefeiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Kurz nach Mitternacht entfernten sie sich demnach von der Gruppe und begaben sich in den Garten hinter einem Wohnhaus.

Kurz darauf seien ein lauter Knall und Hilferufe zu hören gewesen, berichtete die Polizei. Die beiden Männer hätten schwer verletzt am Boden gelegen. Trotz Wiederbelebungsversuchen erlag der 37-Jährige noch vor Ort seinen Verletzungen. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen zur Unglücksursache ein.

Die „Bild“ berichtete unter Berufung auf einen Polizeisprecher, womöglich sei ein selbstgebauter Feuerwerkskörper explodiert.

(dpa)