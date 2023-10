Im Zuge der Großfahndung umstellten Dutzende Polizisten am Donnerstagabend (Ortszeit) vorübergehend ein Haus, das der Familie des Tatverdächtigen Robert Card gehört. Der Reservist der US-Armee hatte am Vorabend in der Kleinstadt Lewiston in einem Bowlingcenter und in einer Bar 18 Menschen erschossen und 13 weitere verletzt.

Suche mit Drohen, einem Hubschrauber und gepanzerten Fahrzeugen

Es war zunächst unklar, ob sich der 40-Jährige in dem Einfamilienhaus in Bowdoin in der Nähe von Lewiston aufhielt. Die Polizei setzte Drohnen, einen Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge ein und forderte per Lautsprecher: „Bitte kommen Sie heraus“ und „Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird“.

Später am Abend zog die Polizei wieder ab und erklärte, es habe sich um eine Routinemaßnahme gehandelt. In mehreren Ortschaften wurden die Bewohner aufgefordert, weiter in ihren Häusern zu bleiben. Gouverneurin Mills warnte, Card sei „bewaffnet und gefährlich“.

Gegen Card sei Haftbefehl ausgestellt worden, teilte Polizeisprecher William Ross vor Journalisten mit. Die Menschen sollten sich ihm unter keinen Umständen nähern.

Reservist des US-Militärs als Täter identifiziert

Der als Robert Card identifizierte 40-Jährige – ein Schusswaffenausbilder und Reservist des US-Militärs – sei „bewaffnet und gefährlich“, warnte die Polizei. Sein Motiv war zunächst unklar, Medienberichten zufolge soll er unter psychischen Problemen gelitten haben. Schulen und Geschäfte in der Stadt im Nordosten der USA mit rund 36.000 Einwohnern blieben am Donnerstag geschlossen.

Über die Zahl der Todesopfer gab es unterschiedliche Angaben. Einige Medien berichteten unter Berufung auf den Gemeinderatsvertreter Robert McCarthy vorübergehend von bis zu 22 Toten. Viele Medien senkten die mutmaßliche Todeszahl dann aber auf 18. 13 Menschen seien verletzt worden. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit.

Polizeipräsenz in der Schemengees Bar, wo sich gestern in Lewiston, Maine, eine Massenschießerei ereignete, am 26. Oktober 2023. Am 26. Oktober fand eine Großfahndung nach einem Schützen statt, der nach Angaben eines örtlichen Beamten bei einer Massenerschießung im US-Bundesstaat Maine mindestens 18 Menschen tötete und Dutzende weitere verwundete – der tödlichste Vorfall dieser Art in diesem Jahr. | Bild: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Polizei sucht mit Großaufgebot nach Täter

Ein Überlebender aus dem Bowlingcenter sagte dem Nachrichtensender CNN, er habe die Schüsse zunächst für einen platzenden Luftballon gehalten. „Als ich mich umgedreht und gesehen habe, dass es kein Luftballon war und er (der Angreifer) eine Waffe hatte, bin ich die Bowlingbahn runtergerannt und zu den Kegeln durchgerutscht. Ich bin die Maschine hochgeklettert und war etwa zehn Minuten auf den Maschinen, bis die Polizei gekommen ist.“

Ein Schild rät den Anwohnern, zu Hause zu bleiben. Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Maine sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. | Bild: Robert F. Bukaty/dpa

Eine andere Überlebende sagte dem Sender ABC, sie und ihre Familie seien in eine Ecke des Bowlingcenters gerannt und hätten sich hinter Tischen und einer Bank versteckt. „Ich lag auf meiner Tochter, meine Mutter lag auf mir“, sagte Riley Dumont. „Es hat sich angefühlt, als würde es ewig dauern.“ Die Menschen hätten „geschluchzt und geweint“.

Fotos von Überwachungskameras zur Fahndung veröffentlicht

Die Polizei von Lewiston veröffentlichte Aufnahmen von Überwachungskameras, die den Angreifer zeigen, wie er mit halbautomatischem Gewehr im Anschlag das Bowlingcenter betritt. Dabei wirkte er ruhig und gelassen. Den Behörden zufolge ist Card geprüfter Ausbilder für Schusswaffen.

Ein langjähriger Nachbar, Dave Letarte, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Nachricht von dem Schusswaffenangriff habe ihn „sprachlos“ gemacht. „Das hätte ich nie von ihm gedacht“, sagte e

Polizeibeamte versammeln sich am 26. Oktober 2023 vor der Lewiston High School in Maine. Am 26. Oktober fand eine Großfahndung nach einem Schützen statt, der nach Angaben eines örtlichen Beamten bei einer Massenerschießung im US-Bundesstaat Maine mindestens mehrere Menschen tötete und Dutzende weitere verwundete – der tödlichste Vorfall dieser Art in diesem Jahr. | Bild: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Bei der Suche nach dem Angreifer wurde in der benachbarten Gemeinde Lisbon der mutmaßliche SUV des Täters gefunden. Dort waren die Anwohner ebenfalls aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Krankenhäuser in Lewiston nicht für Zahl an Verletzen ausgelegt

Lewiston ist ein Ort mit etwa 39.000 Einwohnern im Südwesten von Maine. Der Bundesstaat liegt an der Ostküste der USA. McCarthy sagte, die Krankenhäuser in der kleinen Stadt seien nicht dafür ausgelegt, mit einer Lage wie dieser fertig zu werden – „sie tun, was sie können“. Die Lage sei surreal. „Es ist einfach so unwirklich“, sagte McCarthy. „Man sieht es in den Nachrichten und sagt sich, dass das hier nie passieren wird. Und dann passiert es hier und es haut dich einfach um.“

Bei dem Angriff von Lewiston handelt sich um einen der folgenschwersten Schusswaffenangriffe in den USA seit einem Massaker auf einem Musikfestival in Las Vegas mit 60 Toten im Jahr 2017.

(dpa/AFP)