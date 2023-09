Die Europäische Union (EU) hat eine Millionenstrafe gegen den Onlinedienst Tiktok wegen Verstößen gegen europäisches Datenschutzrecht verhängt. Das Unternehmen müsse 345 Millionen Euro zahlen, erklärte die irische Datenschutzkommission DPC am Freitag, die im Namen der EU handelt. Die DPC wirft dem bei Jugendlichen sehr beliebten Dienst Tiktok vor, beim Umgang mit Daten Minderjähriger gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoßen zu haben.

Tiktok mit der Strafe nicht einverstanden

Die irische Datenschutzkommission hatte im September 2021 eine Untersuchung gegen die Tochtergesellschaft des chinesischen Unternehmens Bytedance eingeleitet und dabei den Zeitraum von Sommer bis Ende 2020 betrachtet. Sie ist zuständig, da sich die Hauptniederlassung Tiktoks in Europa in Irland befindet. Der Onlinedienst hat in der EU derzeit mehr als 130 Millionen Nutzer.

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, Tiktok sei mit der Strafe nicht einverstanden, insbesondere mit der Höhe der Geldbuße. Tiktok prüfe das weitere Vorgehen. Das Unternehmen verwies zudem darauf, dass die fraglichen Funktionen und Einstellungen seit 2020 verändert worden seien.

(AFP)