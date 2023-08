Endlich herrschen wieder sommerliche Temperaturen in der Region! Ob entspannt mit einer SÜDKURIER-Ausgabe am Seerhein oder zwischen bunten Blüten auf der Insel Mainau – dieses Wetter genießen auch unsere Lesereporter.

Bild: Monika Schmid

So ein schöner Sonnenuntergang! Dieser wurde von Monika Schmid in Überlingen eingefangen.

Bild: Alfred König

Huch, wer schaut denn hier so neugierig hinter dem Baum hervor? Dieses Bild wurde in St. Georgen gemacht und stammt von Alfred König.

Bild: Michael Wiedemer

Das Bild einer Gänsefamilie beim Familienausflug hat uns Lesereporter Michael Wiedemer aus Dogern zugeschickt.

Bild: Klaus Zindel

Am 10. August ist Klaus Zindel diese Momentaufnahme einer schönen Wolkenformation in Überlingen gelungen.

Bild: Stephanie Scheit

Unsere Lesereporterin Stephanie Scheit genießt mit einer SÜDKURIER-Ausgabe die Sonne am Seerhein.

Bild: Markus Mossbrucker

Ein faszinierendes Naturspektakel über der Insel Reichenau. Eingefangen wurde der Regenbogen von Markus Mossbrucker.

Bild: Thomas Heim

So tierisch sieht es im Singener Garten von Thomas Heim aus.

Bild: Andreas Wagenbrenner

Und noch ein schöner Sonnenuntergang in der Region! Dieses Mal aufgenommen von Andreas Wagenbrenner im Ried Richtung Hohentwiel.

Bild: Lothar Ray

Dass wir mitten im Sommer sind, merkt man nicht nur am heißen Wetter, sondern auch an den vielen blühenden Blumen. Dieser Enzianstrauch in kräftigen Farben blüht auf der Insel Mainau. Geschossen hat das Bild unser Lesereporter Lothar Ray.

Bild: Sabine Kempe-Steidle

Da muss man schon genau hinschauen, um diesen süßen Hund zu sehen, der nach Schatten hinter der Statue sucht! Eingefangen wurde der Moment von Sabine Kempe-Steidle in Immenstaad.

Bild: Anna Mölkner

Diesen schönen Ausblick von der Insel Mainau konnte Lesereporterin Anna Mölkner für uns einfangen.

Bild: Thomas Fritz

Ein Reiher in der Abendsonne. Dieses schöne Bildmotiv stammt von Lesereporter Thomas Fritz. Aufgenommen wurde das Bild im Konstanzer Stadtteil Paradies bei der Schänzlehalle.

Bild: Klaus Johner

Das ist nicht etwa die Karibik, sondern Überlingen! Klaus Johner hat dieses schöne Bild eingefangen.

