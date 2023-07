Wenn sich die tiefstehende Sonne auf dem Wasser spiegelt, liegt Magie in der Luft. Unsere Leserreporter zeigen außerdem, dass auch Tiere sich mal abkühlen müssen.

Bild: Reinhold Köfer

An manchen Tagen bietet sich ein wahrer Traumabend am See. Das zeigt dieser Sonnenuntergang am Schloss Montfort in Langenargen.

Bild: Rony Elimelech

Diesen spektakulären Sonnenuntergang hat ein Leser auf der Reichenau eingefangen.

Bild: Reinhold Köfer

Kurz bevor die Sonne ganz verschwunden ist, färbt sie den Himmel noch einmal in ein tiefes Rot.

Bild: Helmut Keller

An schönen Tagen sind von Konstanz aus viele Segelbote auf dem Bodensee zu sehen.

Bild: Josef Merk

Diese Kohlmeise in Espasingen wurde vor ...

Bild: Joser Merk

... und nach ihrem morgendlichen Bad fotografiert.

Bild: Artur Stephan

Ein einzelner Storch bei der Gartenmesse Schloß Beuggen.

Bild: Klaus Johner

Beim Affenberg in Salem muss man sich konzentrieren, um sich bei den Störchen nicht zu verzählen.

Bild: Hermann Weis

Am Kuhhorn in Konstanz wurde diese Abendstimmung eingefangen.

Bild: Reinhold Köfer

Diesen Blick auf das blumige Ittendorf hat ein Leser mit der Kamera eingefangen.

Bild: Sabine Kempe-Steidle

Eine fleißige Biene sitzt auf einer Sonnenblume in Immenstaad.

Bild: Klaus Johner

Diesen Blick auf den Bodensee gibt es von der Friedrichshöhe in Meersburg aus.

Bild: Reinhold Köfer

Blick unter Kastanien von der Schlossmole Friedrichshafen aus auf den See.

Bild: Dieter Günzel

Die Sonne vor tiefrotem Himmel, aufgenommen vom Bodensee in Richtung Gaienhofen.

Bild: Artur Stephan

Dieser Sonnenaufgang wurde nahe der Staustufe in Dogern fotografiert.

Bild: Sybille Wiens

Die Farben, die der Sonnenuntergang auf den Himmel zaubert, spiegeln sich auf dem Wasser, fotografiert am Strandbad Reichenau.