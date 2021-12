Ewald Weisschedel ist 72 Jahre alt. Eigentlich könnte er seine Rente genießen. Aber der Arzt sieht seinen Beruf als Berufung. Seine Praxis hat er zwar vor fünf Jahren abgegeben. Aufhören will er trotzdem nicht, zumindest nicht ganz und nicht, solange er einen Beitrag leisten kann. „Ich habe Zeit“, sagt er schlicht über seine Motivation, gegen die Pandemie zu kämpfen.

Sie hat viele berentete Ärzte wie ihn wieder auf den Plan gerufen, um beim Impfen zu helfen – oder beim Testen. Weisschedel, der früher eine Praxis in Konstanz führte, tat sich mit einem Kollegen zusammen und richtete eine der ersten Teststationen am Konstanzer Krankenhaus ein, als die Pandemie begann und die Tests noch bei Menschen gemacht wurden, die Symptome zeigten.

Impfstoffe gab es noch nicht

„Es gab nicht genug Schutzkleidung und keine Masken“, erinnert sich Weisschedel. Und Impfstoffe gab es noch nicht, ihre Entwicklung stand noch ganz am Anfang. Für Weisschedel war es keine Frage, dass er helfen musste. „Der Andrang war damals so wie heute bei den Impfaktionen“, erzählt er. Die Tests waren damals noch mit viel Aufwand und Bürokratie verbunden – so wie heute das Impfen.

„Jetzt sind wir immer noch da“, sagt Weisschedel und meint das Testen. Zwischenzeitlich gab es die Bürgertests, die schließlich wieder abgeschafft wurden, weil es ja die Impfungen gab. Heute sind sie wieder da – und die Warteschlangen ähnlich lang. „Im Sommer waren nur noch wenige da“, sagt der Arzt, „heute haben wir wieder Vollbetrieb“.

Niemand weiß, wie viel Impfstoff kommt

Weisschedel hilft auch beim Impfen mit, besucht Unternehmen für Impfaktionen, Apotheken oder Restaurants. Auch bei einer der Impfaktionen im Konstanzer Bodenseeforum half er mit. „Jetzt müssen eigentlich alle Ärzte mithelfen“, sagt er.

Die niedergelassenen Kollegen schafften das nicht alleine, nicht im Winter, wenn viele andere Krankheiten auftreten, und nicht, wenn es um Auffrischungs- und Erstimpfungen geht. Doch der mangelnde Impfstoff ist ein Problem. „Am Montag weiß eine Praxis nicht, wie viel und welchen Impfstoff sie am Donnerstag oder Freitag bekommen“, erklärt er.

Chaos bei der Terminvergabe

Das Chaos erinnert ihn an die Impfzentren. Sie sollten schnell einen großen Teil der Bevölkerung impfen. In den Zentren selbst war zwar alles gut organisiert, findet Weisschedel, der sich selbst im Impfzentrum Singen zweimal impfen ließ. Doch de facto war es im Frühjahr kaum möglich, einen Termin zu bekommen, noch im Frühsommer mussten viele auf einen Termin warten.

„Meine Frau hat sich die Finger wund telefoniert, um einen Termin für unseren über 90-jährigen Vermieter zu bekommen“, erzählt Weisschedel. Die Telefonhotline der Kassenärztlichen Vereinigung 116 117 war hoffnungslos überlastet, die Vergabe über das Onlineportal für ältere Menschen viel zu kompliziert.

Ein Impfzentrum im Kreis Konstanz war zu wenig, fand Weisschedel. Das Land genehmigte damals aber kein zweites Zentrum, entsprechend groß war der Ansturm in Singen. Im Sommer kehrte sich die Situation um: Viele Impftermine blieben offen, die Zentren waren teils nur noch zu zehn Prozent ausgelastet. „Es wurde zu wenig Reklame gemacht“, glaubt Weisschedel.

Der Traum vom unbeschwerten Sommer

Die Deutschen träumten ihren Traum vom unbeschwerten Sommer, das Virus schien weit weg, der Winter mit zehntausenden Corona-Toten, an die Belastungsgrenzen getriebene Krankenhäuser und Lockdowns glichen schon nur noch einer vagen Erinnerung.

Doch schon im Spätsommer zeichnete sich ab, was bereits im vergangenen Winter geschah: Die Zahlen stiegen massiv an, die deutlich ansteckendere Variante bekommt zum Jahresende noch Gesellschaft von einer neuen, nach ersten Einschätzungen noch ansteckenderen Omikron-Variante, gegen die selbst die zweifache Impfung nicht ausreichend schützt.

Impfen in Turnhallen

Heute sollen dezentrale Angebote helfen, die Impfungen attraktiver zu machen. Weisschedel glaubt dennoch, dass es noch nicht genug Angebote gebe. „In den Schulferien könnte man doch Turnhallen zu Impfzentren umfunktionieren“, schlägt er vor. Doch neben dem knappen Impfstoff kommt hinzu, dass viele Menschen das Risiko einer Corona-Infektion nach wie vor verkennen.

„Ich kann das nicht verstehen“, sagt der Arzt. Er selbst hat eine Kollegin kennengelernt, die in seiner Praxis ausgeholfen hatte, dort aber Flugblätter verteilte, gegen das Impfen. Sie durfte nicht mehr dort arbeiten – aber der Schaden war angerichtet. „Dabei reicht ein Blick in die Intensivstationen, um zu verstehen, was diese Krankheit anrichtet“, mahnt er.

„Impfen ist wichtig und notwendig“

Weisschedel kann mit Impfgegnern schlecht umgehen. Dann wird er eher sarkastisch: „Es gibt da einen schönen Spruch“, sagt er dann: „Oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel.“ Aber er versucht auch, Menschen abzuholen. Wenn sie bei ihm beim Testen sind, fragt er nach der Impfung. „Wenn sie nicht geimpft sind, frage ich, weshalb und erkläre ihnen, dass es wichtig ist und notwendig.“ Ginge es nach Weisschedel, würde man an die Teststationen direkt Impfstationen anschließen.

Dass die Pandemie so massive Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben haben würde, das hätte Weisschedel noch vor knapp zwei Jahren nicht geglaubt. Der Impfstoff aber macht ihm Hoffnung: „Wenn jetzt neue Varianten kommen, kann der Impfstoff relativ schnell angepasst werden“, sagt er.

Auch deshalb ist der Arzt guter Dinge, dass er im Frühjahr irgendwann kürzer treten kann. Nicht, weil er keine Freude an seinem Beruf hätte. Aber, weil dann hoffentlich mehr Menschen geimpft sind und die Pandemie nicht mehr unseren Alltag bestimmt.