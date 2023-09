Am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ist ein Bergsteiger tödlich verunglückt. Der 42-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen stürzte am Donnerstag in der Watzmann-Ostwand in Bayern 150 Meter in die Tiefe, wie die Polizei Berchtesgaden erklärte. Der 42-Jährige stürzte den Angaben zufolge oberhalb der sogenannten Wasserfallplatten ab und verletzte sich dabei tödlich.

Die Bergsteiger waren gut ausgerüstet und erfahren

Der Mann war mit zwei Begleitern aus Südbayern auf dem Berchtesgadener Weg oberhalb des Königssees unterwegs. Alle drei Bergsteiger waren erfahren und gut ausgerüstet. Sie verstiegen sich allerdings und kamen in ein Gelände, das mit Gras und Felsblöcken durchsetzt war. Als sie zurücksteigen wollten, brach ein größerer Felsen, mit dem der Mann aus NRW abstürzte.

Zwei Bergsteiger, die sich in der Nähe befanden, bekamen den Absturz mit und setzten dann als erstes den Notruf ab. Die per Rettungshubschrauber eingetroffenen Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Abgestürzten feststellen.

AFP