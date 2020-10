Der Kanzler der Einheit starb im Juni 2017. Die Gestaltung der Grabstelle in Speyer ist noch immer ein Provisorium. Gerüchte und Streit ranken sich darum.

Man muss schon genau hinsehen, damit man an das Grab nicht übersieht: Am Rande eines Parks in Speyer liegt die Grabstelle von Helmut Kohl. Ein schlichtes Holzkreuz mit seinem Namen markiert den Ort, wo der CDU-Politiker beigesetzt ist. Die meisten