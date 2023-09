Mehrere Millionen Euro. So viel soll der Star-Koch Alfons Schuhbeck seinen etwa 30 Gläubigern schulden. Darunter auch dem Finanzamt. Seit einer Gläubigerversammlung am Mittwoch scheint jetzt klar zu sein: Schuhbeck kann seine Schulden nicht zurückzahlen, wie aus Berichten der ‚Bild‘ und ‚Merkur‘ hervorgeht.

Gläubiger haben keine Hoffnung mehr

Nach 37 Minuten sei die Versammlung vorbei gewesen. Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann hat dort alle Schulden Schuhbecks offengelegt. Pohlmann selbst soll sich zu der Versammlung nicht geäußert haben. Die Hoffnung, dass sie ihr Geld wieder zurückbekommen, scheinen die Gläubiger aber bereits aufgegeben zu haben. Nur zwei Anwälte seien vor Ort erschienen. Damit bleibt weiter unklar, welchen Privatpersonen Schuhbeck Geld schuldet. Berichten zufolge seien auch Prominente darunter.

Einer der beiden anwesenden Anwälte soll gesagt haben, dass der Schaden nicht ausgeglichen werden könne. Auch das Finanzamt würde damit auf 1,23 Millionen Euro sitzen bleiben. Insgesamt sollen sich Schuhbecks Schulden laut Bild-Informationen auf ungefähr fünf Millionen Euro belaufen. Gerüchten zufolge soll das Finanzamt nicht einmal der Gläubiger mit der größten Forderung sein.

2,3 Millionen in sechs Jahren

Seit Ende August sitzt der Star-Koch in der JVA Landsberg am Lech in Bayern. Im Oktober 2022 wurde er zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Mithilfe eines Computerprogramms hat Alfons Schuhbeck Einnahmen aus seinen Restaurants am Finanzamt vorbeigeschleust. So soll er zwischen 2009 und 2015 insgesamt 2,3 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Bereits ab einer Million ist eine Haftstrafe nach aktueller Rechtsprechung nahezu unumgänglich. Im Dezember hatte die Finanzbehörde dann einen Insolvenzantrag gestellt. Im Juli wurde das Verfahren schließlich eröffnet.