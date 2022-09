An der Trauerfeier in der Westminster Abbey nehmen hunderte Staatschefs, gekrönte Häupter und andere Würdenträger aus aller Welt teil. Anschließend wird die Queen auf Schloss Windsor im Familienkreis beigesetzt. Der Ablauf:

Westminster Abbey: Die Westminster Abbey im Herzen Londons wurde zuletzt 1760 nach dem Tod von König George II. für eine Trauerfeier für einen Monarchen genutzt. Danach war die St. Georgskapelle auf Schloss Windsor der bevorzugte Ort für solche Anlässe. Elizabeth II. hatte sich aber zu Lebzeiten für einen größeren Rahmen entschieden.

Am Montagmorgen (06.30 Uhr Ortszeit, 07.30 Uhr MESZ) endet die öffentliche Aufbahrung ihres Sarges in Westminster Hall. Danach wird der Sarg der Queen für seine Überführung in die nahegelegene Westminster Abbey vorbereitet. Dort beginnt um 09.00 Uhr MESZ der Einlass für die mehr als 2000 Gäste der Trauerfeier. Zu ihnen zählen neben Mitgliedern der Königsfamilie die britische Premierministerin Liz Truss und mehrere Amtsvorgänger sowie mehr als hundert Staatsoberhäupter und Monarchen aus aller Welt.

Prozession bis zur Westminster Abbey: Um kurz nach 11.35 Uhr MESZ werden Träger den Sarg der Queen von seinem Katafalk in der Westminster Hall heben und zu einer Kanonenlafette vor dem Nordtor des Gebäudes bringen. Die zwei Tonnen schwere Lafette wird ab 11.44 Uhr MESZ von 142 jungen Marine-Soldaten mit Tauen zur Westminster Abbey gezogen.

Die Lafette wurde bereits bei den Beerdigungen von Königin Victoria, König Edward VII., George V., George VI., dem früheren Premierminister Winston Churchill und dem letzten Vize-König von Indien, Lord Louis Mountbatten, verwendet. Mitglieder der Königsfamilie werden hinter dem Sarg bis zur Westminster Abbey schreiten, wo der Sarg nach der für 11.52 Uhr MESZ geplanten Ankunft am Westtor zu einem Podest im Chor getragen wird.

Der Trauergottesdienst: Der um 12.00 Uhr MESZ beginnende Trauergottesdienst wird von Dekan David Hoyle geleitet. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, als geistliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche hält die Predigt.

Kurz vor Ende des Gottesdienstes erklingt das militärische Hornsignal „The Last Post“, gefolgt von zwei Minuten Stille. Jeweils 15 Minuten vor und nach den Schweigeminuten wird der Flugverkehr über London ausgesetzt. Der Gottesdienst endet gegen 13.00 Uhr mit der Nationalhymne und Trauermusik.

Fahrt nach und durch Windsor: Nach der Trauerfeier wird der Sarg um 13.15 Uhr MESZ auf der Lafette von der Westminster Abbey zum Triumphbogen Wellington Arch nahe des Buckingham-Palasts gezogen. Charles III. und weitere Mitglieder der Königsfamilie schreiten hinter dem Sarg, gefolgt von Soldaten aus allen 56 Commonwealth-Staaten. Die Glocke Big Ben am britischen Parlament läutet, außerdem werden im Minutentakt Salutschüsse abgegeben.

Von London wird der Sarg der Queen mit einem Leichenwagen nach Windsor gebracht und trifft dort laut Plan um 16.06 Uhr MESZ ein. Über den historischen Long Walk wird der Sarg zum Schloss gefahren, in dessen Innenhof Charles III. und andere hochrangige Royals sich gegen 16.40 Uhr MESZ wieder dem Trauerzug anschließen.

Für 16.53 Uhr MESZ ist die Ankunft der Prozession in der St. Georgskapelle geplant. Dort hatten Prinz Harry und Meghan im Mai 2018 geheiratet, im April 2021 fand dort die Trauerfeier für Prinz Philip statt. Die Kapelle wird zudem regelmäßig für Taufen der Royals genutzt.

An einer im Fernsehen übertragenen Beisetzungsfeier in St. George‘s (17.00 Uhr MESZ) nehmen mehr als 800 Gäste teil, neben Mitgliedern der Königsfamilie und Politikern auch ehemalige Mitarbeiter der Queen. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg zu Dudelsackklängen und mit einem Segen des Erzbischofs von Canterbury in die königliche Gruft hinabgelassen, womit der öffentliche Teil der Trauerfeier endet. Zum Abschluss der Zeremonie wird die Hymne „God Save the King“ gesungen.

An der Beisetzung der Queen um 20.30 Uhr MESZ in der König George VI.-Gedächtniskapelle, einem besonderen Teil der Kirche, werden nur enge Familienmitglieder teilnehmen. Auch die Eltern der Queen sowie ihre Schwester Prinzessin Margaret wurden dort beigesetzt. Der Sarg von Prinz Philip wird nun ebenfalls von der königlichen Gruft in die Gedächtniskapelle umgebettet. (AFP)