Irgendwann lässt sich Luis del Campo erweichen. Unser hartnäckiges Klopfen an die verriegelten Glastüren der kleinen Kirche im nordspanischen Palencia klingt offenbar wichtig. Der große Mann in der schwarzen Kutte öffnet und lässt die Journalistinnen-Gruppe ein. Drinnen in der Kirche laufen die letzten Vorbereitungen für die Prozession am Gründonnerstag. Um zwölf Uhr soll es losgehen.

Auf einem gewaltigen Tragegestell, umgeben von einem Meer von weißen Blumen, thront mitten im Kirchenschiff eine große Marienfigur aus Holz. Ihr Gesicht ist tieftraurig und ergreifend schön. Nur Gesicht und Hände sind zu sehen, der Körper ist verhüllt von einem schwarzen, mit Gold bestickten Samtmantel mit langer Schleppe.

Wunderschön: die trauernde Maria. Die Figur ist über 400 Jahre alt. | Bild: Schierle, Beate

Die Señora de la Soledad ist mehrere Hundert Jahre alt. Den Rest des Jahres steht sie einfacher angezogen in der kleinen Kirche. Nur zur Semana Santa, der Karwoche, wird sie so feierlich bekleidet und mit anderen Figuren der Passionszeit, die Christi Leiden und Sterben zeigen, durch die Stadt getragen.

Stühlingen Ostern feiern in Corona-Zeiten: Ausstellungen bieten Möglichkeiten zum Innehalten und Nachdenken Das könnte Sie auch interessieren

Brauch geht auf das 17. Jahrhundert zurück

Neun Gruppen, die Bruderschaften genannt werden, bestreiten die Prozessionen, die die ganze Karwoche andauern. „Die Ursprünge des Brauchs liegen um das Jahr 1600“, erzählt Führerin Mara Castaño. „Es ist nicht nur Religion, sondern auch Tradition.“ Ziel sei es, das Opfer Jesu deutlich zu machen.

Luis del Campo ist Chef der Bruderschaft der Señora de la Soledad. Sie erinnert an die trauernde Maria am Karsamstag. | Bild: Schierle, Beate

„Unsere Bruderschaft ist die zweitälteste“, sagt del Campo und stützt sich dabei auf seinen Prozessionsstock. In der Bruderschaft dürfen trotz ihres Namens auch Frauen und Kinder mitmachen, allerdings erst seit etwa 20 Jahren. Bei Luis del Campo ist die ganze Familie mit dabei, ebenso bei Carmen Calvo, die mit ihm und vielen Jugendlichen in der Kirche arbeitet.

Die Figuren zu tragen, sei eine Ehre, ergänzt Mara Castaño noch. Besonders beeindruckend sind die Nachtprozessionen, wenn das Licht in der Stadt gedämpft wird. Kerzen und Fackeln der Bruderschaften prägen dann den Ort. Eine fast überzeitliche Atmosphäre liegt über dem Städtchen.

Vor dem Rathaus findet anlässlich der Semana Santa eine Art Tribunal der Bruderschaften statt. Meist wird ein Straftäter freigelassen – aber nicht immer. | Bild: Schierle, Beate

Meinung Das diesjährige Osterfest wird unvergesslich werden. Trotz aller Sorgen lässt sich heute neue Hoffnung schöpfen von Uli Fricker Das könnte Sie auch interessieren

Um zwölf Uhr mittags summt die Stadt wie ein Bienenstock. Am Rathausplatz stehen verschiedene Gruppen in bunten Büßergewändern; auffällig sind die hohen Spitzhüte, die nur die Augen freilassen. Sie sollen, so eine Theorie, das Gesicht des Büßers gegenüber seinen Mitmenschen verhüllen. Denn Gott sieht ja ohnehin, wer darunter steckt, hat man uns erklärt. Wer besonders viel abzubüßen habe, gehe den Prozessionsweg außerdem barfuß. Wir werden später einige Teilnehmer mit nackten Füßen sehen.

Zu Gast in Palencia: Infos und Tipps für eine gelungene Reise Allgemeines Palencia liegt in der nordspanischen autonomen Region Castilla y Leon. Die Stadt hat etwa 80 000 Einwohner. Das Klima ist im Frühjahr und Herbst unbeständig, im Sommer kann es heiß werden. Anreise (für die Zeit nach Corona) Einen Flughafen gibt es nicht. Anreise über den Flughafen von Madrid und von dort mit Leihwagen oder per Schnellzug in eineinhalb Stunden ab Madrid. Oder ab Bilbao im Norden (zum Beispiel ab Zürich mit Swiss). Sehenswürdigkeiten Palencia liegt sehr schön am Fluss Carrion. Wahrzeichen der Stadt ist eine 20 Meter hohe Christusfigur, wie man sie auch aus Lissabon oder Rio de Janeiro kennt. Hübsche Altstadt, viel Grün. Lohnend sind Ausflüge zum Jakobsweg, der in der Nähe verläuft. Sehr hübsch ist der Pilgerort Frómista. Die Region insgesamt ist bekannt für eine Vielzahl von romanischen Kirchen und Klöstern. Semana Santa Prozessionen wie in Palencia werden auch in einigen anderen spanischen Städten gefeiert. Besonders bekannt sind die Prozessionen in Sevilla, Málaga, Saragossa und Valladolid. Essen und Trinken In Spanien isst man immer gut. Auch für Vegetarier wird stets eine Lösung gesucht und gefunden. Extra-Tipp in Palencia mit fantastischen Tapas für die Zeit nach Corona: La Traserilla, Calle San Marcos 12, Internet: www.latraserilla.es

Auf der Balustrade vor dem Rathaus stehen Vertreter mehrerer Bruderschaften. Man sieht weiße, rote, grüne und lilafarbene Spitzhauben. Normalerweise wird zu diesem Fest auch immer ein Strafgefangener freigelassen, dieses Jahr aber haben die Behörden niemanden benannt. Dann beginnt die Prozession, mit Reitern, Musik und verschiedenen Wagen.

Bei den Prozessionen ziehen die Bruderschaften ziehen durch Palencia. Die Heiligenfiguren und Stationen des Kreuzweges werden dabei mitgeführt. | Bild: Schierle, Beate

Der leidende Christus am Kreuz wird entlang der Straßen getragen, dann folgen andere Figuren aus der Passionsgeschichte. Die Zuschauer schauen leise, fast ehrfürchtig zu. Kein Gejohle, kein Geschrei. Das sei, so erzählt unsere Führerin, in manchen anderen Städten etwa in Andalusien anders. Da werde bei einer besonders ansehnlichen Marienfigur schon mal gerufen: „Wie schön sie ist!“

Corona Zu Ostern stellt sich eine Frage: Was würde Jesus in der Coronakrise tun? Das könnte Sie auch interessieren

Leise, fast ehrfürchtig

Hier in Palencia aber ist es ruhig. Die Menschen schauen stumm und ernst auf den Umzug auf den Straßen, der das Leiden und Sterben Christi so hautnah thematisiert. Dann nähert sich allmählich die traurige Figur der Maria de la Soledad.

Da bleibt ein hochgewachsener Mann mit schwarzer Büßerhaube stehen. Er winkt uns freundlich zu; wir erkennen ihn gleich. Luis del Campo und seine Mitbrüder sind unterwegs bei der Prozession, auf die sie ein ganzes Jahr hingearbeitet haben.

Neun Bruderschaften gibt es in Palencia. Alle haben eine spezielle Figur oder einen Teil des Kreuzwegs für sich. | Bild: Schierle, Beate

St. Gallen Eine handgeschriebene Bibel soll eines Tages an Corona erinnern Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Prozession aber wird in den Restaurants und Bars der Stadt getafelt. Das Beste kommt auf den Tisch, viel Lamm, wie überall auf der Welt zur Osterzeit. Dazu genießen die Spanier einen Ribera del Duero aus der Region Castilla y Leon, einer der besten Rotweine, die Spanien kennt.

Die Büßer mit ihren Hauben gibt es in den Bäckereien auch als süße Teigfigürchen zu kaufen; sie erinnern an die Nikoläuse bei uns zur Weihnachtszeit. Denn so ernst die Prozession auch ist: Wenn sie vorbei ist, werden in Palencia das Leben und seine süßen Seiten gefeiert.

Dieser Reisebericht entstand mit Unterstützung durch das Spanische Fremdenverkehrsamt München.