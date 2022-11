von Patrick Freiwah

Seit rund zehn Jahren mischt SpaceX im internationalen Raumfahrtsektor mit. Im November 2022 steht für das Unternehmen von CEO Elon Musk eine neue Mission an: Der Start der Falcon 9. Wir erläutern den Zeitplan, Hintergründe des Projekts SpaceX CRS-26 und wie Sie den Raketenstart der Falcon 9 im Live-Stream verfolgen können.

Was für eine Rakete ist die Falcon 9?

Bei der Falcon 9 handelt es sich um eine zweistufige Trägerrakete. SpaceX entwickelte sie für Missionen im Orbit. Die Nutzlast der teilweise wiederverwendbaren Rakete beträgt bis zu 23 Tonnen. Es handelt sich um eine größere Weiterentwicklung der Falcon 1, unterscheidet sich jedoch in der Triebwerkstechnologie: Bei der Falcon 9 kommen in der Erststufe neun Triebwerke statt einem zum Einsatz, daher der Name.

Im alltäglichen Einsatz hat sich die Rakete bereits bewährt: SpaceX startet etwa im Wochentakt Flüge mit der Falcon 9, zumeist um Kommunikationssatelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern.

Die Nutzung einer bereits geflogenen ersten Stufe erfolgte erstmals im Frühsommer 2020: Zwei Astronauten wurden vom Kennedy Space Center in Florida zur ISS befördert – die erste bemannte US-Weltraummission seit Ende des Space-Shuttle-Programms (Juli 2011).

Warum schickt SpaceX ein Raumschiff zur ISS?

SpaceX ist ein kommerzieller Dienstleister, der mit der NASA einen Vertrag über Durchführung und Transport diverser Raumfahrtmissionen geschlossen hat. Das Programm Commercial Resupply Services (CRS) umfasst eine Reihe von Flügen ins Weltall, die Fracht und Versorgungsgüter zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen sollen. Die Vereinbarung zwischen NASA und SpaceX gilt seit 2008 und wurde vor wenigen Jahren verlängert. Der Deal bringt dem privaten Raumfahrtprojekt Milliardeneinnahmen.Auch beim Flug der Falcon 9 am 21. November 2022 handelt es sich um den Flug eines Versorgungsraumschiffes zur ISS.

Dabei ist es diesmal nicht die Falcon-Trägerrakete, die Fracht zur ISS befördert. Bei der neuesten Mission befinden sich die Versorgungsgüter an Bord eines Raumschiffs – der Cargo Dragon 2. Diese wiederverwendbare Kapsel wurde ebenfalls von SpaceX zur Beförderung wichtiger Materialien zu wissenschaftlichen Forschungszwecken entwickelt. Die Falcon-9-Rakete macht sich als 26. kommerzieller Versorgungsflug auf den Weg zum Raumlabor einer internationalen Staatengemeinschaft.

Am 21 Dezember 2015 erreichte SpaceX einen Meilenstein: Zum ersten Mal landet eine Falcon 9 nach einem geglückten Start ohne Probleme wieder auf der Erde. | Bild: AFP

Start der Falcon 9: Datum und Live-Stream

Für Montag, 21. November 2022, ist der nächste bedeutungsvolle Versorgungsflug der Falcon 9 in den Weltraum geplant, der Startzeitpunkt ist für 16.19 Uhr Ortszeit vorgesehen, also 22.19 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Eine Verschiebung kann nicht ausgeschlossen werden. Der Versorgungsflug (Mission SpaceX CRS-26) wird vom Weltraumbahnhof im US-amerikanischen Cape Canaveral gestartet, wo die Trägerrakete bereits positioniert ist und auf ihren Einsatz wartet.

Der Falcon-9-Raketenstart der Mission SpaceX CRS-26 kann am 21. November live im Stream verfolgt werden – zum Beispiel im YouTube-Kanal der Raumfahrtagentur Space Affairs. Die Übertragung beginnt laut Terminplan um 22 Uhr deutscher Zeit (MEZ).

Kosten der Falcon-9-Rakete: Inflation macht auch Elon Musk zu schaffen

Der Wunsch von Elon Musk, mit einer eigenen Rakete Geld zu verdienen, ist in Erfüllung gegangen. Im Rahmen der Vereinbarung mit der NASA fließen viele Milliarden US-Dollar in die Kassen des polarisierenden Unternehmers, der kürzlich Twitter übernahm. Vor einigen Monaten ließ der in Südafrika geborene Superreiche wissen, dass auch SpaceX einem erheblichen Inflationsdruck ausgesetzt sei, der sich anhand von höheren Kosten bei Rohstoffen und Logistik zeigt.

Die Preise für die Dienste der Falcon-9-Rakete sind demnach um bis zu zehn Prozent gestiegen. Das gilt sowohl für die Raketenstarts als auch für die entsprechende Nutzlast von Satelliten, die SpaceX auch von anderen Herstellern in verschiedene Erdumlaufbahnen aussetzt. Die Buchung einer Falcon-9-Rakete ist im vierten Quartal 2022 mit einem Betrag von 67 Millionen US-Dollar (umgerechnet über 68 Mio. Euro) ausgewiesen. Vor der Preissteigerung betrug der Preis 62 Mio. Dollar. Die Wiederverwendbarkeit einzelner Stufen wirkt jedoch kostensenkend aus.