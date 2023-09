Karibik-Feeling am Bodensee und traumhafte Sonnenuntergänge: Auch in dieser Woche haben unsere Leserinnen und Leser wieder zahlreiche wunderschöne Motive vor ihre Kameras bekommen.

Bild: Daniela Vochazer

Dieses unglaubliche Farbenspiel hat Leserreporterin Daniela Vochazer kurz nach dem Sonnenuntergang auf der Insel Reichenau eingefangen.

Bild: Gottfried Blum

Karibik? Nein – Bodensee! Diese paradiesische Aussicht hat Leserreporter Gottfried Blum auf der Insel Mainau geknipst.

Bild: Reinhold Köfer

Die See-Stimmung zwischen Sommer und Herbst hat Leserreporter Reinhold Köfer am Uferbereich zwischen Ludwigshafen und dem Campingplatz am Westende des Überlinger Sees aufgenommen. Von dort aus konnte man die tollen Ausblicke vom naturbelassenen Strand hinüber zum Bodanrück und Bodman genießen.

Bild: Sabine Kempe-Steidle

Diesen Vierbeiner mit traumhafter Aussicht knipste Leserreporterin Sabine Kempe-Steidle auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände in Überlingen.

Bild: Klaus Johner

Vor dem Badestrand in Unteruhldingen herrschte bei sommerlichem Wetter Hochbetrieb. Stand-up-Paddler und Segelschiffe tummelten sich auf dem See, wie Leserreporter Klaus Johner festgehalten hat.

Bild: Thomas Schafheitle

Was für ein Farb-Spektakel! Dieses wunderschöne Abendrot hat Leserreporter Thomas Schafheitle bei Uhldingen eingefangen.

Bild: Uschi Haas

Auch in Meersburg bietet der Sonnenuntergang ein hübsches Fotomotiv. Leserreporterin Uschi Haas hat die Gelegenheit genutzt.

Bild: Dany Schreiber

Diesen wunderschönen Sonnenuntergang über dem Rhein in Hohentengen hat Dany Schreiber fotografiert.

Bild: Reinhold Köfer

Abends, als die Alpen noch von den letzten Sonnenstrahlen erleuchtet wurden, war auch Reinhold Köfer mit seiner Kamera unterwegs. So konnte er die Birnau im tollen Licht einfangen.

Bild: Monika Krüger

Wandern mit Aussicht! Dieses sommerliche Bild hat Leserreporterin Monika Krüger bei einer Wanderung zwischen Öhningen und Stein am Rhein aufgenommen.

Bild: Andreas Gertz

Dieses sonnige Urlaubsbild hat Andreas Gertz vom Garten des Neuen Schlosses in Meersburg aufgenommen.

Bild: Petra Studener

Im Spätsommer sind die Sonnenuntergänge am schönsten – das zeigt auch dieses Bild von Petra Studener, aufgenommen am Landungssteg in Kressbronn.

Bild: Martina Mülherr

Diese Storchenparade auf dem St.-Martin-Dach in Meßkirch hat Leserreporterin Martina Mülherr vor die Linse bekommen.

Bild: Anette Mäser

So schön geht die Sonne am Campingplatz Sandseele auf der Insel Reichenau unter. Anette Mäser hat diese tolle Stimmung eingefangen.

Bild: Bernadette Miller

Eine Palme als Nachbar hat diese schöne, großgewachsene Sonnenblume von Leserreporterin Bernadette Miller aus Öhningen-Schienen.

Bild: Werner Vogt

Vor nicht allzu langer Zeit saß El Nino in Radolfzell noch auf dem Trockenen – nun steht ihm das Wasser bis zur Nasenspitze, wie Leserreporter Werner Vogt beobachtet hat.

