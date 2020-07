von Richard HEISTER, AFP, und Birgit Hofmann

Eine Ewigkeit ist er durch die Tiefen des Sonnensystems gezogen, nun taucht der uralte kosmische Brocken an unserem Nachthimmel auf: Hobby-Sterngucker dürfen sich über den neuen Kometen „Neowise“ freuen. Unser Fotograf, Achim Mende, ist vielen von ihnen in der Nacht auf Sonntag am Feldberg begegnet. Mit seinem schweren Stativ und den sehr lichtstarken Objektiven war er die ganze Nacht unterwegs, um das seltene Ereignis einzufangen. Der Liftverbund Feldberg hatte auf seine Anfrage hin extra das Licht am Feldbergturm eingeschaltet. „So konnte ich den Kometen in Relation zum Turm setzen“, erzählt er begeistert.

„Eine Astronacht vom Feinsten“ erlebte SÜDKURIER-Fotograf Achim Mende am Feldberg. Zwischen 22 und 1 Uhr fing er den Kometen am Feldberg-Turm ein. Er hatte sich auf dem südlich gelegenen Grafenmatt positioniert. | Bild: _Mende_

Der Komet „Neowise“ mit der nüchternen Bezeichnung C/2020 F3 kommt der Erde nur alle 5000 bis 7000 Jahre so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist – derzeit ist es wieder soweit. „Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten“, sagt die Wissenschaftlerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Dann beträgt seine Entfernung nur noch 103 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne.

Der Komet Neowise über den Pfahlbauten in Unteruhldingen. Deutlich zu erkennen ist der Schweif. Am 23. Juli wird er der Erde am nächsten sein – für die nächsten 5000 bis 7000 Jahre. Das Bild entstand nachts gegen 1 Uhr. | Bild: Jäckle, Reiner

Etwa bis zum Monatsende ist er am Himmel zu sehen – erst mit bloßem Auge und später per Feldstecher. Für ungeübte Beobachter sei er am besten noch bis zum 25. Juli zu sehen, sagt Manfred Gaida, Astronom und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Nachdem der helle Schweifstern Anfang des Monats noch kurz vor der Morgendämmerung auftauchte, ganz, ganz tief am Horizont im Sternbild Fuhrmann, wird es jetzt leichter, ihn am Sternenhimmel aufzufinden: Der Schweifstern gewinnt an Höhe über dem Horizont und wandert in Richtung des Großen Wagens – wobei er aber an Leuchtkraft verliert. Dafür geht er immer früher auf, so dass aus dem Beobachtungsobjekt eines für den Abendhimmel wird.

Großbritannien, North Shields: Der Komet „Neowise“ am 16. Juli am Nachthimmel über dem Tynemouth Castle. | Bild: Owen Humphreys

Anfangs erstrahlte C/2020 F3 so hell wie ein heller Stern, doch er nähert sich mehr und mehr der Helligkeitsgrenze, an der Himmelsobjekte gerade noch mit bloßem Auge und fernab der lichtdurchfluteten Städte zu sehen sind. Entdeckt wurde der Komet erst am 27. März, und zwar vom Weltraumteleskop „Wise“. Anfang Juli durchlief er den sonnennächsten Punkt seiner Bahn – nun entfernt er sich wieder.

Früher galten Kometen als Unglücksboten

Zwar ziehen häufig Kometen an der Sonne vorbei, doch die meisten sind nur in Fernrohren zu sehen. Sehr selten sind dagegen die spektakulär hellen Schweifsterne wie zum Beispiel die prächtigen Kometen Hale-Bopp und Hyakutake aus den 1990er Jahren. Jahrhundertelang galten Kometen als Unglücksboten, die Hungersnöte, Krieg und Seuchen ankündigen. Denn die imposanten Exemplare unter den Schweifsternen hatten für unsere Vorfahren etwas Bedrohliches – weil sie plötzlich auftauchen, stellten sie aus damaliger Sicht die kosmische Ordnung infrage.

Heute wissen die Forscher, dass Kometen vom Rand des Sonnensystems stammen und sich ihre Gas- und Staubschweife bei der Annäherung an die heiße Sonne bilden. Zu den alten Mythen gesellt sich eine zwar sehr unwahrscheinliche, aber reale Gefahr: Der Einschlag eines Kometen auf der Erde könnte eine globale Katastrophe auslösen. Vom Kometen C/2020 F3 geht aber definitiv keine Gefahr für unseren Planeten aus.