Normalerweise gehen etwa 700 Flüge täglich vom Flughafen Zürich. In Zeiten von Corona ist die zentrale Luftverbindung der Schweiz praktisch lahmgelegt. Ein Besuch in einem unheimlich stillen Flughafen.

An einem normalen Tag reisen etwa 85.000 Passagiere über den Flughafen Zürich. Fast 28.000 Menschen arbeiten für die etwa 280 dort angesiedelten Firmen. Doch in Zeiten von Corona ist nichts mehr normal. So verlassen haben Sie den größten Flughafen