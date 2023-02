Wenn ein Mensch nicht von der Arbeit oder Schule nach Hause kommt, ist das für Angehörige und Freunde erschütternd. So wie im Fall von Scarlett S.: Die 26-jährige Frau brach zu einer Wandertour auf dem Schluchtensteig auf und kehrte nicht zurück. Seit ihrem Verschwinden beschäftigt der Fall der vermissten Wanderin die Ermittler immer wieder.

Doch das Verschwinden von Scarlett S. ist nicht der einzige ungeklärte Vermisstenfall in Deutschland. In der gesamten Bundesrepublik werden viele Menschen seit Jahren vermisst. Einige Fälle erregten dabei überregionale Aufmerksamkeit.

Vermisstenfälle in Deutschland Im Januar 2023 waren laut Bundeskriminalamt rund 9.300 Vermisstenfälle in Deutschland registriert. Dazu zählen Fälle von vermissten Menschen, die innerhalb weniger Tage und Wochen aufgeklärt werden, sowie Menschen, die seit Jahren als vermisst gelten. 80 Prozent der Vermisstenfälle in Deutschland klären sich innerhalb der ersten vier Wochen auf. Der Anteil der Menschen, die länger als ein Jahr vermisst werden, liegt bei etwa drei Prozent.

17-jähriger Joachim Bruckauf wollte vor 38 Jahren seinen Opa besuchen

Unvergessen bleibt der Fall Joachim Bruckauf. Der damals 17-Jährige aus dem Tengener Ortsteil Blumenfeld im Hegau verließ am Abend des 23. Oktober 1984 das Haus seiner Oma, in dem er lebte. Er wollte seinen Großvater im Krankenhaus in Singen besuchen. Dort kam er aber nie an. Gisela Rohde, Bruckaufs Tante, schilderte den Fall vor einigen Jahren bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Bis heute ist nicht bekannt, was mit Joachim Bruckauf passiert ist.

Bis heute wurde das Verschwinden von Joachim Bruckauf aus dem Tengener Ortsteil Blumenfeld nicht gelöst. | Bild: Tesche, Sabine (Archiv)

Monika Frischholz verschwand vor über 46 Jahren nach einem Treffen mit Freundinnen

Am Nachmittag des 26. Mai 1976 war die zwölfjährige Monika Frischholz aus Flossenbürg mit Freundinnen verabredet. Das Mädchen erzählte von einem Jungen, den sie im Nachbarort noch treffen wollte und machte sich auf den Weg – seither ist sie verschwunden. Jahrzehnte später rätseln Kriminalbeamte immer noch, was an diesem Tag in der kleinen Ortschaft Flossenbürg in der Oberpfalz geschah.

Seit 1976 verschwunden: Die damals zwölfjährige Schülerin Monika Frischholz. | Bild: Polizeipräsidium Oberpfalz/dpa

Zehnjährige Hilal Ercan wollte Süßigkeiten kaufen

Hilal Ercan verschwand am 27. Januar 1999 in Hamburg. Weil das damals zehnjährige Mädchen ein gutes Halbjahreszeugnis nach Hause brachte, durfte es sich zur Belohnung Süßigkeiten im nahegelegenen Einkaufszentrum kaufen. Von dem Ausflug kehrte Hilal Ercan nicht mehr zurück. Bis heute fehlt jede Spur von ihr.

Daniel Eberhardt sollte mit der Bahn zu seinem Vater fahren

Das letzte Lebenszeichen von Daniel Eberhardt gab es am 25. Oktober 2004. Nach Schulschluss fuhr der damals 15-Jährige mit dem Bus zum Ulmer Hauptbahnhof, um dort in den Regionalzug zu steigen. Sein Ziel ist Thalfingen, ein Ortsteil von Elchingen bei Neu-Ulm. Dort lebte Daniel Eberhardts Vater. Seit der Trennung der Eltern pendelte der Jugendliche regelmäßig zwischen den beiden hin und her.

So könnte der verschollene Daniel Eberhardt heute aussehen. | Bild: Alexander Kaya (Archiv)

An diesem Abend vor 18 Jahren kam Daniel Eberhardt aber nicht bei seinem Vater an. Zahlreiche Suchaktionen bleiben erfolglos. Noch heute sucht seine Mutter Karola Eberhardt nach ihrem verschwundenen Sohn.

Yolanda Klug hatte sich mit einer Freundin verabredet

Am 25. September 2019 wollte sich die damals 23-jährige Yolanda Klug nach einem Einkauf in einem Möbelhaus mit einer Freundin in Halle (Sachsen) treffen. Zu diesem Treffen tauchte die Studentin nicht auf und wird seitdem vermisst. Yolanda Klug wuchs in Steinen im Wiesental im Landkreis Lörrach auf und war für ein Studium nach Leipzig gezogen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Yolanda Klug aus Steinen. Bild: Polizei/privat | Bild: Polizei/privat

Die Leipziger Polizei nahm die Ermittlungen auf. So hatten Spürhunde Geruchsspuren im Bus, vor dem Möbelhaus, an den Bus-Haltestellen in Richtung Halle und auf dem Uni-Gelände in Halle registriert. Dann verliert sich Yolanda Klugs Spur.

Die ZDF-Sendung ‚Aktenzeichen XY‚ griff ihre Geschichte in einem Beitrag am 29. Juni 2022 auf. Zahlreiche Hinweise liefen ein, die von der Polizei in Leipzig überprüft wurden. Die Hinweise lieferten jedoch keine neuen Erkenntnisse zum Verbleib der jungen Frau. Yolanda Klug bleibt verschollen.

Rebecca Reusch gilt seit fast vier Jahren als vermisst

Die damals 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin-Britz verschwand am 18. Februar 2019. Sie hatte im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers übernachtet und wollte von dort aus zur Schule. Dort kam Rebecca Reusch jedoch nicht an. Als die Schülerin am Abend des 18. Februar 2019 nicht nach Hause zurückkehrte, meldeten ihre Eltern sie als vermisst. Die Berliner Polizei nahm die Ermittlungen auf, doch bis heute fehlt von der Jugendlichen jede Spur.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der damals 15-jährigen Rebecca Reusch. | Bild: dpa

Constantin Popa verschwindet auf dem Arbeitsweg

Es sollte ein ganz normaler Arbeitstag werden, doch es kam anders: Was am 31. Januar 2020 mit dem damals 30-jährigen Constantin Popa passiert ist, bleibt auch nach drei Jahren ein Rätsel.

Der Mann machte sich von Großkötz (Landkreis Günzburg) aus zu Fuß auf den Weg zur Arbeit. Constantin Popa kam dort nicht an und wurde als vermisst gemeldet. Ein paar Tage nach seinem Verschwinden wurde in der Nähe des Günzufers sein Rucksack gefunden.

Constantin Popa bleibt trotz mehrerer Suchaktionen bis heute vermisst. Auch ein Beitrag in der ZDF-Fernsehsendung “Aktenzeichen XY“ brachte keine Erkenntnisse über seinen Verbleib hervor.