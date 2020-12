Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Selbstquarantäne, Festessen bestellen, Gottesdienst im Livestream: Virologe Martin Stürmer gibt 15 Tipps, wie Weihnachten in der Familie trotz Corona gelingt

Die Frage nach dem Dürfen an Weihnachten hat die Politik bereits geklärt. Aber Viele fragen sich: Was sollte ich an Weihnachten tun und was nicht? Virologe Martin Stürmer gibt wertvolle Tipps, wie Sie Risiken minimieren, ohne dabei auf das Fest mit den Liebsten verzichten zu müssen.