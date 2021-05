von Freddy Schissler

Wie formulierte es unlängst eine gute Freundin? Der Mensch benötige nicht nur Nahrung für den Körper, also das tägliche Essen morgens, mittags und abends, sondern auch Nahrung für die Seele.

Sie hat vermutlich recht. Stellt sich nur die Frage, wie diese Nahrung genau aussieht, wie sie schmeckt, wie oft und in welcher Menge der Mensch sie zu sich nehmen sollte.

Wir sind auf die Suche gegangen nach Läden, die diese Nahrung im Regal haben. Und weil die Zeit momentan so ist, wie sie ist, schaut man sich am besten in Online-Läden um. Das Angebot dort ist reichlich, was nichts anderes zeigt, dass der Hunger danach selten so groß war wie in diesen verrückten Tagen.

Wir haben also einen Kurs mit geistiger Nahrung belegt, um zu erfahren, wie das so läuft bei einem Online-Kurs, welchen Input man bekommt, welche Erfahrungen der Teilnehmer macht, welchen Nutzen er daraus ziehen kann, was möglicherweise am Ende rüber- und rauskommt. Wird der Teilnehmer hinterher womöglich ein erfolgreicher oder zumindest besserer Mensch?

Bloß keine flachen Antworten

Gelandet sind wir beim führenden Meditations-Coach der Szene, und sein Name passt bestens zur Bodensee-Region: Veit Lindau. Der 52-Jährige ist ein interessanter Typ, der im Interview Dinge sagt wie: „Es gibt immer mehr Angebote für eine sehr flache Glücksantwort. Nach dem Motto: Lasst uns grinsen, dann ist alles cool. Das ist nicht mein Ansatz. Glück heißt nicht: Ich bin immer gut drauf. Tiefe Trauer empfinden zu können und damit in Frieden zu sein, kann auch Glück bedeuten.“

Klingt schon mal nicht nach Nullachtfünfzehn-Statement. Denn auf dem Gebiet der Life-Coaches, Redner, Lebensberater, Erfolgstrainer oder wie sie sich auch nennen mögen, gibt es eine große Bandbreite. Von sehr gut bis sehr schlecht. Von den Ernsthaften bis zu jenen, die nur den schnellen Euro machen wollen.

Im Auftrag des Lebenssinns

Veit Lindau ist seit Jahren im Auftrag des Lebenssinns unterwegs, gründete erstmals 1994 mit seiner Frau Andrea ein Coaching- und Seminarinstitut und betreibt seit geraumer Zeit eine der größten Life-Coaching-Plattformen im deutschsprachigen Raum, unter anderem mit über 15.000 Abonnenten.

Die Fülle, die er in Form von Videos, aber auch Live-Schaltungen bietet, ist bemerkenswert – von Vorträgen, Impulsen und Kursen über Podcasts und Animationen bis hin zu Mediationsangeboten, Frauenlounge und Frage-und- Antwort-Abenden.

Als große Klammer dient jenes Ziel, am Ende ein erfolgreiches, ausgefülltes und glückliches Leben zu führen. Ein (danach kündbares) Monats-Abo kostet 14,99 Euro, das ist also für Normalsterbliche finanzierbar.

Wir haben uns für „Meisterwerk“ entschieden, einen Kurs über 33 Tage, mit drei täglichen Impulsen und zahlreichen zusätzlichen Angeboten. Um es vorwegzunehmen: Wir sind durchaus gefordert in dieser Zeit und müssen gut strukturiert sein, um Veit Lindau neben der täglichen Arbeit im Redaktionsbüro einen angemessenen Raum zu geben.

Schon nach wenigen Tagen ist klar: Dieser Kurs wird tatsächlich zum Teil des täglichen Lebens und, das ist erstaunlich, den man irgendwann auch nicht mehr missen will. Zumal das sonstige Freizeitangebot durchaus überschaubar ist. Es ist eine große Gruppe, die sich hier gefunden hat, nicht nur aus Deutschland. Mehrere hundert Teilnehmer, die sich zudem im Rahmen eines Chats täglich untereinander austauschen können.

Was sie alle bei diesem Online-Angebot vereint? Sie scheinen den geistigen Horizont erweitern zu wollen. Sie möchten herausfinden, was sie wirklich wollen, wonach sie streben, wie das genau ist mit ihren Träumen. Ja, und auch das bietet der Kurs: Hier gibt es die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden, die nach ähnlichen Zielen streben wie man selbst.

Seelenverwandte gesucht

Die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben – sei es im privaten Bereich oder auch beruflich. Im besten Fall stößt der Teilnehmer auf Seelenverwandte. Mit denen, so Lindaus Aufforderung, lohne es sich in jedem Fall, Gruppen zu bilden – er nennt sie Power Teams oder noch besser: Magic Power Teams.

Lindau greift gern in die Schublade mit den Superlativen: „Du bist hier genau richtig, wenn du deinen Traum nun umsetzen willst; wenn du größer und freier denken und handeln willst; wenn du immer wieder an den typischen Erfolgsblockaden gescheitert bist; wenn du bereit für das nächste Level bist.“

Veit Lindau nennt es einen „lebendigen Mix aus traditioneller Weisheit, Neurowissenschaft, Verhaltenstherapie und 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet des ganzheitlichen Erfolgs“, den er vermitteln wolle. Wie gesagt: Mit insgesamt 33 Lektionen und täglich drei Impulsen, die sich alle Teilnehmer unbedingt anhören müssen.

Die anderen zahlreichen Angebote wie Meditationen oder Vorträge sind freiwillig – gleichwohl zu empfehlen, um den Fokus zu stärken, um sich klar zu machen, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Leben eines Menschen bedeuten, was wahre Werte sind oder welche Rolle Visionen für den Einzelnen spielen. Um sich noch deutlicher vor Augen zu führen, welcher Teil des Universums der Mensch ist. Alles Themen, die uns heute mehr denn je beschäftigen.

Die Kraft der Beziehungen

Tauchen wir an dieser Stelle thematisch in einen Tag der Lektionen ein, den 23. Er trägt den Titel „Magic Teams“. Thema Nummer eins ist die Kraft von Beziehungen. Auch, was sie für uns bedeuten können. Dass sie uns stärken, Halt geben, Fantasie und Kreativität fördern – aber eben auch Kraft ziehen können und sich als Gegenpol erweisen fürs tägliche Wohlbefinden.

Wie formuliert es der Life-Coach: „Jede deiner Beziehungen ist wie ein Fruchtwasser deiner Entwicklung. Es kann toxisch oder fördernd sein.“ Eine Aufgabe, die Lindau den Teilnehmern aufgibt, lautet: Überprüfe für dich, wie ein Mensch in Bezug auf seine Frequenz, seine Bewusstseinsreife, seine Werte, seine Ausrichtung und seinen Lebensplan ist. Und natürlich, welche Wirkung er auf einen selbst hat.

Bleiben wir bei jenen Beziehungen, die guttun können. Im besten Fall Seelenverwandte. Mit denen lohnt es sich in jedem Fall, eine Art Bindung einzugehen. Weshalb er am 23. Tag des Erfolgswerk-Kurses auffordert, ein Team zu bilden, ein Magic Team. Und es werden diese Fragen gestellt: Bist du bereit für Teamwork? Hast du eine klare Absicht? Wen möchtest du einladen? Zu welchem Spiel?

Gefühlt 80 Prozent Frauen

Für den Autor dieser Zeilen ist das ziemliches Neuland, zumal als Online-Kurs. Aber man muss sich nicht fremd fühlen als Neuling bei diesem Kurs über 33 Tage. Auch nicht als Mann, obgleich von den zahlreichen Teilnehmern gefühlt 80 Prozent Frauen sind.

Und überhaupt: Ein Blick ins Netz macht deutlich, dass auch im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung Achtsamkeitsseminare, Meditations- sowie Yogakurse und Online-Kurse zur Entspannung, zum Stressabbau und um eine Auszeit vom Alltag zu nehmen, angesagter sind als je zuvor.

Im Allgäu beispielsweise wirbt die dortige Dachorganisation für Tourismus bei erholungswilligen Urlaubern mit dem Schlagwort der Achtsamkeit, Untertitel: „Einfach. Ich. Sein“. Den Atem fließen, die Gedanken kreisen, den Kopf träumen lassen: Das ist auch online möglich, wie in dieser Geschichte beschrieben.

Im erwähnten Erfolgswerk-Kurs heißt es: Finde deine größten Herzensziele und manifestiere sie. Hör auf zu warten und zu hoffen. Bring deine Träume auf die Erde.

Nächstes Ziel: doch lieber ein analoger Yoga-Kurs

Ob das dem Autor gelungen ist? Nun, die ehrliche Antwort: Jein. Soll heißen: Er ist auf dem Weg, aber arbeitet noch immer fleißig daran. In jedem Fall hat er vieles dazugelernt in diesen 33 Tagen. Und er hat sich vorgenommen, einen Yoga-Kurs zu belegen. Dann aber lieber präsent, analog und am besten in freier Natur, vielleicht mit Blick auf den Bodensee.