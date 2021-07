Nach Überflutungen und Dauerregen sind laut Polizei im Eifel-Landkreis Ahrweiler vier Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei in Koblenz wurden sie an verschiedenen Orten im Landkreis gefunden. Die weiteren Umstände seien noch unklar. Im Eifel-Ort Schuld bei Adenau waren den Angaben zufolge in der Nacht sechs Häuser eingestürzt. Derzeit würden dort mehr als 30 Menschen vermisst.

Eine Vielzahl an Häusern sei instabil, es bestehe Einsturzgefahr. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, so der Sprecher. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei noch unklar. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen.

Mehrere Orte wegen Hochwassers abgeschnitten

Der gesamte Landkreis Ahrweiler sei von der Unwetterlage betroffen, sagte der Sprecher. Mehrere Orte wurden demnach wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten. Ungefähr 50 Menschen befänden sich dort auf Hausdächern und müssten gerettet werden.

Rheinland-Pfalz, Erdorf: Die Kyll ist über die Ufer getreten und hat Teile des Dorfes geflutet. | Bild: Harald Tittel, dpa

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen Hochwassers nach Angaben eines Kreis-Sprechers extrem gefährlich. In Messerich in der Eifel wurden nach Angaben des Kreises zwei Helfer des Technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen, es besteht Lebensgefahr, wie der SWR berichtete.

Vielerorts bleibt die Lage angespannt. Im Märkischen Kreis kamen zwei Feuerwehrleute ums Leben. Heftiger Regen verursachte auch in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens sowie im Saarland Überschwemmungen, Hochwasser und Stromausfälle. In Euskirchen drohte der Damm der Steinbachtalsperre am Donnerstagmorgen zu brechen. Autobahnen wurden gesperrt.

14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen: Drei Personen machen Fotos und beobachten die Wassermassen, die sich über eine Straße und ein Restaurant ausbreiten. | Bild: Bernd März/B & S/dpa

Auch in der Region Trier kämpften Einsatzkräfte in der Nacht zu Donnerstag mit dem Hochwasser. Feuerwehr und Rettungsdienste wurden zu 2000 Einsätzen geschickt.

So ist die Lage zwischen Hochrhein und Bodensee und im Südwesten

Der Südwesten ist Polizeiangaben zufolge von größeren Unwetterschäden verschont geblieben. Es habe zwar in der Nacht in einigen Regionen geregnet, größere Schäden blieben aus, wie Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilten.

Die Hochwasservorhersagezentrale warnt nach dem anhaltenden Regen in den vergangenen Tagen aber vor steigenden Wasserständen an Flüssen und Seen. Der Rhein-Pegel stieg am Donnerstagmorgen auf 8,4 Meter. Die Schifffahrt bei Karlsruhe wurde bereits am Dienstagabend gesperrt. Der Pegel könnte am Freitag um die 8,7 Meter erreichen. In Kehl am Rhein ist das Wasser am Mittwoch über die Ufer getreten, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte. Teile des Rheinvorlands wurden unter Wasser gesetzt. Straßen mussten nicht gesperrt werden.

Hochwasser überschwemmt auch am Hochrhein Uferwege – wie in Bad Säckingen und Waldshut. Im Schwarzwald führt die Brigach bei Villingen Hochwasser, ein provisorischer Damm brach.

In Konstanz lag der Wasserstand am Donnerstagmorgen bei 4,60 Metern, nur 20 Zentimeter von der Hochwassermarke entfernt. Der Wasserstand am Bodensee werde in den kommenden Tagen weiter steigen, so ein Sprecher der Hochwasservorhersagezentrale. Der Stand könnte den Hochwassermeldewert von 4,80 Meter überschreiten, sicher sei diese Prognose allerdings nicht. Wie sich Konstanzer Feuerwehr und Technisches Hilfswerk auf ein mögliches Hochwasser am Bodensee vorbereiten.

Deutsche Bahn: „Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW“

Die Deutsche Bahn riet allen Bahnreisenden, Nordrhein-Westfalen weiträumig zu umfahren. „Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW nach Möglichkeit auf die kommenden Tage“, hieß es in einer Mitteilung.

Am Mittwoch wurde auf zahlreichen Bahnlinien der Betrieb eingestellt. Die Bahn berichtete unter anderem von Verspätungen und Ausfällen von Zügen zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Köln und Wuppertal.

Nordrhein-Westfalen, Solingen: Eine Straße vor einem Restaurant ist überflutet. | Bild: Gianni Gattus, dpa

Die Strecken zwischen Köln und Koblenz waren auf beiden Seiten des Rheins nicht befahrbar. ICE-Züge zwischen Frankfurt und Brüssel fuhren nur zwischen Frankfurt und Köln.

Ortschaft bei Bevertalsperre in NRW mit Boot evakuiert

In Hückeswagen im Bergischen Land mussten etwa 1500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. „Bei den Evakuierungsmaßnahmen muss viel mit dem Boot gemacht werden, weil die Straßen nicht mehr befahrbar sind“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Betroffen sei vor allem der Stadtteil Kleineichen unterhalb der Bevertalsperre. Bei den Rettungsmaßnahmen seien zwei DLRG-Helfer verletzt worden.

Die Lage scheint allerdings nicht mehr ganz so angespannt wie noch in der Nacht. „Der Damm, der zu brechen drohte, ist soweit sicher“, sagte der Polizeisprecher. In dem Bereich rund um die Talsperre gebe es aber großflächige Überschwemmungen. In der Nacht waren im Oberbergischen Kreis nach Angaben des Polizeisprechers etwa 1000 Kräfte im Einsatz.

An der Wuppertalsperre werde unterdessen das Wasser weiter abgelassen. Dort war ein unkontrollierter Überlauf befürchtet worden. Der Feuerwehr gelang es jedoch, das Wasser kontrolliert ablaufen zu lassen. Aus Sicherheitsgründen waren die Anwohner der Wupper in Radevormwald bereits seit dem späten Mittwochabend aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen.

Hochwasser in Wuppertal

In Wuppertal führten heftige Regenfälle zu einem Anstieg der Wupper und verursachten so überflutete Straßen. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, wurden einige Straßen auf der Talachse entlang der Wupper gesperrt. Anwohner wurden demnach aufgefordert, sich nicht in Kellergeschossen aufzuhalten, sondern sich in höher gelegene Wohnungen zu begeben.

Nordrhein-Westfalen, Wuppertal: Teile der Innenstadt sind gesperrt, nachdem die Wupper über das Ufer getreten war. | Bild: Fabian Strauch

Trotz der angekündigten Flutwelle sei die Unwetterlage in der Stadt aber noch überschaubar, teilte der Sprecher weiter mit. Die Feuerwehr wies auf Twitter vorzeitig darauf hin, den Trinkwasserverbrauch vorsorglich einzuschränken. Durch einen Stromausfall sei auch die Wasserversorgung betroffen.

Tief „Bernd“ bestimmt mit feuchtwarmen Luftmassen das Wetter in Deutschland. Dem DWD zufolge bleibt es in den nächsten Tagen wechselhaft mit Schauern und Gewittern, teils mit heftigem Starkregen. (dpa / AFP / sk)