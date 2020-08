Wochenende vor 16 Stunden

„Schwieriger zu steuern als ein Atomkraftwerk“: Warum das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz in der Partnerschaft so schwierig ist

Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut und lebt in Berlin. Ein Gespräch, warum es bei Nähe und Abstand in der Partnerschaft so häufig kracht, über starke Frauen, nähesuchende Männer und warum man den Partner am besten beim Tanzen kennenlernt.