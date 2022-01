Sturmtief „Nadia“ ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu knapp 130 Stundenkilometern fegte „Nadia“ in der Nacht zu Sonntag über viele Teile Norddeutschlands hinweg.

Allein in Hamburg gab es nach Angaben der Polizei Hunderte Einsätze. Eine schwere Sturmflut setzte den Fischmarkt im Stadtteil Altona unter Wasser. Der Scheitel wurde nach BSH-Angaben gegen 0.17 Uhr erreicht.

Beim Durchfahren der Freihafenelbbrücke in Hamburg im starken Sturm war ein Schiff mit dem Steuerhaus an der Brücke hängengeblieben und hatte sich dabei verklemmt. | Bild: Daniel Bockwoldt

Der Wasserstand am Pegel St. Pauli lag 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser, wie eine Sprecherin mitteilte. Auch der Bahnverkehr war am Sonntagvormittag noch beeinträchtigt.

Bis zu ein Meter Neuschnee in den Alpen

In den kommenden Tagen rückt vor allem der Süden in den Wetter-Fokus. In den Alpen könne eine Kombination aus Schneefällen und Sturmböen in den kommenden Tagen brisant werden – und bis Mittwoch könne bis zu einem Meter Schnee fallen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Durch Sturmböen kann es auch zu starken Schneeverwehungen kommen. Für den Rest des Landes gilt den Meteorologen zufolge: Es wird grau, windig, nass und vereinzelt fällt Schnee auch bis in die tiefen Lagen.

Zum Wochenstart werden sich am Montag die Niederschläge bei dichter Bewölkung von Nordwesten her in Richtung Osten und Südosten ausbreiten. Zum Tagesanfang kann es dort bis in tiefe Lagen schneien. In einigen Mittelgebirgen und an den Alpen könne es einen markanten Neuschneezuwachs geben und es bestehe die Gefahr von Schneeverwehungen. Auf den Alpengipfeln seien orkanartige Böen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad.

Weiter Sturmböen und Regen oder Schnee

Auch in der Nacht zum Dienstag und am Dienstag halten die Schneefälle in den Alpen an. Wieder sind dort orkanartige Böen in den Gipfellagen möglich. An der See und in Berglagen kann es den Meteorologen zufolge ebenfalls zu Sturmböen kommen. Ansonsten gebe es weit verbreitet Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt im Süden bei 400 und im Westen bei 1000 Metern. Mit neun Grad wird es voraussichtlich am Niederrhein am wärmsten.

Auch am Mittwoch änderte sich dem DWD zufolge nicht viel. In den Alpen soll es nochmals schneien. In den Bergen und an der See kann es weiterhin Sturmböen geben. (dpa)