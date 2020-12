von Nicole Riess

Sie hat es tatsächlich geschafft: Wenige Tage vor Weihnachten hat sich Paula Dalla Corte selbst ein Geschenk gemacht, das für kein Geld der Welt zu kaufen ist – die Schweizerin ist die neue „Voice Of Germany„. Im Finale der zehnten Staffel der Castingshow setzte sich die 19-jährige Schülerin gegen Oliver Henrich (39), das Gute-Laune Duo Mael (19) und Jonas (24), Alessandro Pola (30) und Tosari Udayana (19) durch.

Sie überzeugte auch ihre Duett-Partnerin Sarah Connor

Popstar Sarah Connor hatte bereits vor dem gemeinsamen Auftritt in der Show auf Instagram klar gemacht, wer ihr Favorit ist: „Wenn ich hier Chef ware“, schrieb sie dort, dann wurde Paula gewinnen. „Das Madel ist Bombe“, fügte die Sängerin hinzu – mit vier Ausrufezeichen.



Paula Dalla Corte aus Tägerwilen im Kanton Thurgau hatte vor ihrer Teilnahme an der Castingshow praktisch keine Bühnenerfahrung, doch seit ihrem Auftritt in den sogenannten Blind Auditions, nach dem sie alle Coaches in ihr Team holen wollten, überzeugte sie Runde für Runde aufs Neue und galt vor dem Finale, das ohne Publikum stattfand, als klare Favoritin. Dort gewann sie schließlich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit fast 44 Prozent der Zuschauerstimmen – ein deutliches Ergebnis.

Im Finale stand sie mit drei Songs auf der Bühne

„Ich bin stolz auf mich. Ich habe Bock, Sachen auszuprobieren und meine komplett eigene Musik rauszuballern“, so Paula Dalla Corte unmittelbar nach ihrem Sieg. Das Talent aus dem Team der Sänger Samu Haber und Rea Garvey hatte im Finale dreimal gesungen: „Strong“ von London Grammar, ein Duett mit ihren Coaches („Someone Better“) und eins mit Sarah Connor („Bye Bye“). Bei „Someone Better“ hat die 19-Jährige, die in der Show schon Welt-Star David Guetta beeindruckt hatte, selbst mitgeschrieben. Der Song schaffte es noch in der Nacht auf Platz eins der iTunes-Charts.



Für ihre Coaches fand das Talent nur lobende Worte: „Die sind geil, die sind einfach geil. Ich habe gelernt, Spaß bei der Arbeit zu haben und dass ich durchziehen soll.“ Samu Haber schwärmte: „Paula ist eine Künstlerin, ein bisschen mehr als die anderen. Sie hat mit 19 Jahren so viel Energie und Lebenserfahrung – ich bin wirklich ein Fan.“

Rea Garvey schloss sich an: „Paula hat uns immer total gecatcht. Wir können nicht weggucken, wir können nicht weghören, sie war immer so bezaubernd.“ Beide hatten die Show bereits einmal gewonnen – nun auch als Team.

Die Einschaltquoten waren gegenüber den Vorwochen besser – mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag der Wert laut Sat.1 sogar über dem des Vorjahrs.