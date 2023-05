Nach einem missglückten Flugmanöver ist ein Schwan in Essen in einem Brückengeländer stecken geblieben. Das Tier konnte sich nach der Bruchlandung nicht selbst aus seiner Lage befreien, wie die Polizei in Dortmund am Montag mitteilte.

Feuerwehr und Bundespolizei bargen den „gefiederten Freund“ demnach. Der Schwan kam mit Verletzungen an Flügel und Brustkorb in tierärztliche Behandlung.

Den Angaben zufolge alarmierten Augenzeugen am Sonntagabend wegen des auf der Essener Ruhrtalbrücke verunglückten Schwans den Notruf. Das Tier habe sich offenbar im Landeanflug auf den Kettwiger Stausee „verrechnet“, hieß es. Nach seiner Genesung soll der Schwan wieder in seinem Revier freigesetzt werden. (AFP)