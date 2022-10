Star-Koch Alfons Schuhbeck hat sein Geständnis im Prozess um Steuerhinterziehung ausgeweitet und Computermanipulationen auch in seinem Restaurant „Südtiroler Stuben“ eingeräumt.

Fehlende Rechnungsnummern im Kassensystem seien „auch auf Computermanipulationen zurückzuführen, für welche letztendlich ich verantwortlich bin“, sagte der Gastronom vor dem Landgericht München I. „Es gibt hier keinen fremden Dritten, der hierfür verantwortlich ist.“

Schuhbeck: Teil-Geständnis zu Restaurant „Orlando“

Bereits am Mittwoch hatte Schuhbeck ein weitgehendes Geständnis abgelegt, sich dabei aber hauptsächlich auf sein anderes Restaurant „Orlando“ bezogen. Für die „Südtiroler Stuben“ hatte er damals nur generell Verantwortung übernommen und angegeben, er könne sich nicht erinnern, wie die Manipulationen konkret abgelaufen waren.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mit Hilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im „Orlando“ und in den „Südtiroler Stuben“ hinterzogen haben soll.

„Ich habe das Geld nicht für ein Luxusleben verprasst“

Wo das ganze Geld geblieben sei, könne er sich nicht erklären, hatte Schuhbeck am Mittwoch vor Gericht gesagt. Er habe „vor allem finanzielle Löcher gestopft und meine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt“. Er habe ihnen das Studium ermöglichen wollen, das er selbst nicht habe absolvieren können.

„Ich habe das Geld nicht für ein Luxusleben (...) verprasst“, so Schuhbeck. „Ich spiele auch nicht.“ Auch „andere Laster“ habe er nicht. „Ich habe keine ausländischen Konten oder sonst irgendwo etwas vergraben.“ Antiquitäten habe er gekauft, sagte Schuhbeck. Die seien aber heute nicht so viel wert wie erhofft.

BR nimmt Kochsendungen aus dem Programm

Der Bayerische Rundfunk nahm unterdessen Schuhbecks Kochsendungen vorerst aus dem TV-Programm. Vom BR hieß es, es handele sich um fünf Folgen von „Alfons & Ali – Genuss hoch 3“. Diese sollten eigentlich ab 16. Oktober immer sonntags um 17.15 Uhr ausgestrahlt werden. Auch die neuen Folgen von „Schuhbecks Küchenkabarett“ ab 20. November auf dem Sendeplatz werden demnach nicht ausgestrahlt. Aktuell seien zudem keine weiteren Produktionen geplant.

Vom ZDF hieß es zur Kochsendung „Küchenschlacht“, in der Star-Köche abwechselnd zu sehen sind: „Das ZDF hat für die Aufzeichnungen der neuen „Küchenschlacht“-Ausgaben bereits berücksichtigt, dass Alfons Schuhbeck während seines Prozesses und bis zur Urteilsverkündung nicht in der Sendung zum Einsatz kommt.“ (dpa)