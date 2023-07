Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reagiert mit Besorgnis auf die anhaltenden Krawalle in Frankreich nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen. Er schaue „natürlich besorgt hin“, was gerade in Frankreich passiere, sagte Scholz am Sonntag im ARD-Sommerinterview. „Ich hoffe sehr und bin auch sicher überzeugt, dass der französische Präsident Wege finden wird, dafür zu sorgen, dass diese Situation sich schnell wieder bessert.“

Zur Frage der Auswirkungen der Krawalle sagte Scholz, er rechne nicht damit, „dass Frankreich instabil wird, auch wenn die Bilder natürlich sehr bedrückend sind.“ Er wünsche dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron „eine gute Hand bei der Bewältigung der ja nicht kleinen Herausforderung“.

„Es kann nicht sein, dass Gewalttaten verübt werden“, sagte Scholz mit Blick auf die teils gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreich. „Und gleichzeitig gilt natürlich immer: Wir müssen alles dafür tun, das der Zusammenhalt in unseren Gesellschaften gut funktioniert.“

Polizisten patrouillieren vor dem Arc de Triomphe auf der Champs Elysees. Aufgrund der anhaltenden Unruhen in Frankreich sollen in der Nacht zum Sonntag erneut 45 000 Polizisten im Einsatz sein. | Bild: Christophe Ena/dpa

Auslöser der Unruhen war der Tod von Nahel M., der am Dienstag von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre erschossen worden war. Seither kam es jede Nacht zu Krawallen, die zuletzt aber abflauten.

Wegen der Ausschreitungen sagte Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland ab, der am Sonntag hätte beginnen sollen. Scholz äußerte Verständnis für die Entscheidung des Präsidenten, im eigenen Land zu bleiben. „Das hätte ich genau so gemacht.“ Gleichwohl habe er sich auf den Staatsbesuch „sehr gefreut“, sagte der Kanzler.

Sorgen um das deutsch-französische Verhältnis wies Scholz zurück. Er habe Macron in den vergangenen Wochen „fast jede Woche“ gesehen. „Dass wir so intensiv miteinander sprechen und versuchen, unsere Verantwortung wahrzunehmen, das ist gut.“ Aus seiner Sicht werde es „eine Daueraufgabe bleiben, dass wir um die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern ringen.“ (dpa)