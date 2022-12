von Rolf Hohl und dpa

Was den Süden Deutschlands in den kommenden Tagen erwartet, hat mit winterlicher Pracht nicht mehr viel zu tun. An Silvester sollen die Temperaturen mancherorts auf bis zu 20 Grad Celsius klettern – und so manchen Wärmerekord brechen. Fest steht: Wer den Jahreswechsel im Schnee verbringen will, muss in hohe Lagen an den Alpenrändern, wie ein Blick auf die umliegenden Wintersportregionen zeigt.

Schwäbische Alb und Feldberg

Im Südwesten erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Silvestermorgen zunächst ein, zwei Regentropfen. „Danach wird es aber sonnig und trocken“, sagt DWD-Experte Marco Puckert. Draußen sitzen ist also eine echte Option. Höchstens Windböen könnten den 31. Dezember noch etwas ungemütlich gestalten, am Feldberg drohen sogar schwere Sturmböen. Dort und auf der Schwäbischen Alb stehen die Lifte wegen Schneemangels so gut wie still.

Temperaturrekorde im Südwesten Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdiensts dürften an Silvester mehrere, teils jahrzehntealte Höchstwerte übertroffen werden. So seien am 31. Dezember in Stuttgart bis zu 18, vielleicht auch 19 Grad Celsius möglich. Damit wäre der bisherige dort gemessene Silvesterrekord von 14,4 Grad Celsius aus dem Jahr 2017 deutlich übertroffen. Auch 20 Grad Celsius könnten am Rhein und am Fuße des Schwarzwalds möglich sein. Auch die höchsten landesweit gemessenen Werte für eine Silvesternacht liegen deutlich unter den jüngsten Prognosen für den kommenden Samstag. 1961 war es in Müllheim im Südschwarzwald 17 Grad Celsius warm.

Hütten-Gastronomen sehen aber dennoch einem gut besuchten Jahreswechsel entgegen. Zwar fahre derzeit niemand Ski, sagt der Liftverbunds-Vorsitzende Johannes Albrecht. Die Menschen wanderten aber stattdessen, die Buchungslage sei sehr gut. Die Feldbergbahn und auch die Belchenbahn seien geöffnet und bringen die Wanderer auch am letzten Tag des Jahres auf die Hütten, so Albrecht. Böllern allerdings sei verboten – „wir liegen mitten im Naturschutzgebiet“.

Allgäu und Oberbayern

Warm wird es an Silvester auch in Bayern. Nach Angaben des DWD sind am Samstag im Alpenvorland bis zu 20 Grad Celsius möglich. Die bayernweit wärmsten Temperaturen von 16 bis 20 Grad Celsius dürfte es in Oberbayern und Schwaben entlang der Alpen geben. Dort zeigt man sich aber vorbereitet auf die warmen Tage: „Im Allgäu haben sich die Orte schon längst auf alle Witterungsbedingungen eingestellt. Die Hütten in den Skigebieten sind geöffnet und wie im Sommer über Wanderwege erreichbar“, erklärt Simone Zehnpfennig von Allgäu Tourismus.

Ausflügler sind in der Nähe der Schattenbergschanze in Oberstdorf unterwegs. Schnee gibt es hier nur noch in hohen Lagen. | Bild: Angelika Warmuth/dpa

Skifahren und Langlaufen seien dennoch eingeschränkt möglich, etwa in den Skigebieten Oberstdorf und Kleinwalsertal. Auch in Berchtesgaden, Garmisch-Partenkirchen, Pfronten und Schwangau stehen die Chancen gut, dass an Silvester noch Schnee liegt. In Oberstdorf wird das Feuerwerk übrigens in diesem Jahr durch ein gemeinsames Glockenläuten ersetzt. „Es werden eigens kleine Schellen verschenkt, um die Idee und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern“, so Zehnpfennig.

Österreich

Auch in Tirol werden die Temperaturen an Silvester steigen, aber längst nicht so stark wie im Süden Bayerns. Im Gebiet St. Anton/Arlberg sind derzeit knapp die Hälfte der rund 300 Pistenkilometer geöffnet und von 87 Liften sind 70 in Betrieb. „Derzeit erwarten wir am Berg in der Region St. Anton am Arlberg Temperaturen zwischen minus sieben und plus drei Grad. Daher müssen Wintersportler nicht mit Einschränkungen im Skigebiet rechnen“, sagt Yannick Rumler vom dortigen Tourismusverband.

Ebenfalls werde man in St. Anton kein Feuerwerk mehr veranstalten, sondern stattdessen eine Lasershow im Ortskern, „um CO2-Emmissionen zu sparen“, so Rumler.

Schneemassen von über einem Meter Höhe liegen auch noch in Gebieten wie Sölden, Zillertal und der Kaunertaler Gletscherregion. Wer also Wert legt auf Skifahren, Langlaufen und Schneewanderungen zum Jahreswechsel, der wird in den kommenden Tagen ins Nachbarland ausweichen müssen.

Mittelgebirge

Wer dem Schnee ohnehin aus dem Weg gehen möchte, hat derweil bei den deutschen Mittelgebirgen die volle Auswahl. Bis auf wenige Flecken Kunstschnee sind Erzgebirge, Harz, Fichtelgebirge und der Thüringer Wald bereits jetzt schneefrei. Daran wird sich nach Einschätzung des DWD bis Samstag auch nichts mehr ändern.