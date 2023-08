Nach der Corona-Pandemie ist die Reiselust der Deutschen wieder gestiegen. Zu den beliebtesten Urlaubszielen zählt dabei seit Jahrzehnten Kroatien. Neben der fast obligatorischen Sonnengarantie, dem smaragdgrünen, kristallklaren Wasser und den kulinarischen Köstlichkeiten mit Fisch- und Fleisch-Spezialitäten, schätzen die Urlauber auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis an der Adria-Küste. Letzteres könnte sich allerdings in diesem Jahr ändern.

Kroatien hat am 1. Januar 2023 den Euro eingeführt, der die Kuna als Währung abgelöst hat. Sieben Monate später gehen die Meinungen über das beliebte Reiseland, das seit Juli 2013 Teil der Europäischen Union ist, bei Touristen auseinander. Während im Internet Urlauber ihrem Unmut über vermeintlich überzogene Preise in der Gastronomie und bei Unterkünften freien Lauf lassen, berichtet Žana Stanic-Kuzmanic, Reiseberaterin der kroatischen Zentrale für Tourismus, „von um zehn Prozent gestiegenen Touristenankünften in den ersten sechs Monaten, darunter auch mehr als 1.545.000 deutsche Urlauber, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Plus von zwei Prozent entspricht“.

Fakt ist, der Urlaub in Kroatien ist auch im Jahr 2023 durchaus noch erschwinglich, aber eben zumindest in Teilen doch spürbar teurer geworden. Die Devise lautet: Augen auf, vor der Anreise gut informieren, Preise bei den Unterkünften im Vorfeld überprüfen. Und auch ein genauer Blick auf die Speisekarten entlang der Flaniermeilen zahlt sich aus. Böse Überraschungen, wie sie in diesen Tagen und Wochen der Hauptsaison im Internet kursieren, können sich Urlauber so ersparen.

Urlaubsziel Kroatien Die Republik Kroatien mit ihren rund 3,9 Millionen Einwohnern liegt an der Adria, südlich von Slowenien. Das auch bei Deutschen beliebte Reiseziel ist unter anderem für seine Natur und das kristallklare Wasser vor den Stränden bekannt. (sk)

Gerade in der Gastronomie wird mancherorts in den Urlaubsregionen versucht, mit der Währungsumstellung den Euro zu versilbern. Für eine Kugel Eis langen die Cafés und Eisdielen in Punat auf der Insel Krk mit glatten 2 Euro kräftig hin. Allerdings: Direkt am publikumsträchtigen Hafen von Krk, der größten Stadt der gleichnamigen Insel, gibt es ein leckeres Eis aus der gut sortierten Eistruhe – die Kugel für 1,50 Euro.

„Man muss alles differenziert betrachten. Wir haben eine verrückte Zeit, es war kein guter Zeitpunkt für Kroatien mit der Euro-Einführung“, sagt Žana Stanic-Kuzmanic mit Blick auf die Inflation, die in Kroatien im Juni bei 8,6 Prozent lag. „Seht euch die gepfefferten Preise an der Adria an!“, titelt die Zeitung „Dnevnik“. Da vergeht so manchem Touristen der Appetit auf ein leckeres Abendessen im Strand-Restaurant in der Abendsonne. Und auch das Brötchen vom örtlichen Bäcker, das im Vorjahr noch für 80 Cent zu haben war, kostet nun 1,30 Euro. Das schärft den Blick für einen möglichen nächsten Kroatien-Urlaub im kommenden Jahr.

Kroatien in der Eurozone: Sparkassen und Postbank nehmen die alte Währung Kuna bislang ohne Kommissionsgebühr entgegen. | Bild: Hahne, Joachim

Und es gibt weitere negative Beispiele: Auf nicht wenigen Campingplätzen ist die Hauptsaison um bis zu 14 Tage früher angelaufen. So wird die vergünstigte Camping-Card, die in der Vorsaison gültig ist, ausgehebelt. Der Preis pro Nacht und Wohnmobil erhöht sich von 23 auf 39 Euro pro Nacht.

Malerische Orte

Ein Bummel durch einen der vielen malerischen Orte gehört zum Strandurlaub in Kroatien einfach dazu. Die Touristen schlendern über den Boulevard, trinken ein oder zwei Bier oder ein Glas Wein. Dagegen bleiben die Verkaufsstände mit Souvenirs und Strandartikeln oft verwaist. Inzwischen scheinen einige Anbieter und Agenturen von Unterkünften in Kroatien die Gefahr für den Tourismus erkannt zu haben und rudern bei den Preisen zurück.

Ein kroatischer Grillteller mit Fleischspieß und Cevapcici. Im Restaurant müssen sich Urlauber auf höhere Preise einstellen. | Bild: Hahne, Joachim

Trotz laufender Hauptsaison gibt es das eine oder andere Schnäppchen für ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung beispielsweise mit einem Rabatt zwischen 30 und 50 Prozent. Und wer abends nicht unbedingt direkt am Meer sein Menü genießen muss, wird für einen kleinen Trip ins Hinterland der Insel Krk etwa mit einer reichhaltigen kroatischen Grillplatte für zwei Personen zum Preis von 35 Euro belohnt.

Und es gibt auch im Sommer 2023 noch ein paar weitere positive Beispiele, die die Vorfreude wecken, auch im Jahr 2024 den Sommerurlaub wieder an der Adria zu verbringen. Während der Corona-Pandemie bereits ausgesetzt, entfällt beispielsweise bei der Fahrt nach Krk weiterhin die Mautgebühr für die Anreise vom Festland über die Krk-Brücke.

Und schließlich lohnt es sich auch, in Kroatien den Tank des Campers zu befüllen. Im Vergleich zu Deutschland günstige 1,30 Euro kostete der Liter Diesel im Juni mitunter, die Preise schwanken je nach Region.

Touristen müssen sich umstellen

Es bleibt also spannend. Žana Stanic-Kuzmanic dämpft jedoch die Reiselust der vielen deutschen Urlauber, die immer noch im Kopf hätten, dass Kroatien ein billiges Land sei, wie die Reiseberaterin erklärt. Davon müssen sich die Touristen mit Blick auf einen Urlaub im Land der 1000 Inseln wohl insgesamt verabschieden.

Unser Autor Joachim Hahne berichtet in diesem Text von seinen Erfahrungen aus dem Urlaub in Kroatien. Der Journalist und Fotograf aus dem Schwarzwald hat das beliebte Reiseziel an der Adria in den vergangenen 20 Jahren selbst gut 20 Mal besucht. Oft verbrachte er die Zeit auf der Halbinsel Istrien im Norden des Landes, auf der Insel Krk oder im Süden des Landes, in der Region um die Stadt Split.