Frau Link, wie ging es Ihnen mit Corona?

Schlecht ging es mir mit Corona. Ich hatte am Tag unserer Premiere von Katharina Blum im vergangenen Frühjahr den ersten positiven Schnelltest, habe mich drei Tage davor aber schon richtig schlecht gefühlt. Dann krachte Corona rein, und ich hatte keinen milden Verlauf. Ich habe gelernt, dass Corona viel Zeit braucht, damit man sich regenerieren kann. Für jemanden wie mich, der mit seinem Körper arbeiten muss, ist es hart an der Grenze. Ich war einige Wochen nach der Premiere immer noch in der Regenerationsphase und noch lange nicht gesund.

Konnten Sie seit Ihrer Corona-Erkrankung wieder auf der Bühne stehen?

Ja, ich habe ein paar Wochen danach wieder gespielt. Aber das ist natürlich die Sache:

Sprechen auf der Bühne hat viel mit Atmen zu tun. Wenn Atmen schwer fällt, ist alles anstrengend und man muss sich wieder wie neu justieren. Was kann ich mir und meinem Körper auf der Bühne zumuten? Wo muss ich akzeptieren, dass ich das noch nicht wieder machen kann? Das ist der Tod für jedes Spiel. So kann man nicht auf der Bühne stehen und so macht es keinen Spaß. Weder für das Publikum noch die Kollegen oder mich selbst.

Zur Person Johanna Link wurde 1987 in Berlin geboren. Nach ihrem Studium der Kultur- und Musikwissenschaften entschloss sie sich, mit 23 Jahren Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg zu studieren. Die gebürtige Berlinerin spielte bereits am Thalia Theater Hamburg und war anschließend über dreieinhalb Jahre festes Ensemblemitglied am Theater Konstanz. Aktuell arbeitet Johanna Link als freie Schauspielerin für die Neuköllner sowie die Deutsche Oper Berlin und das Konstanzer Theater. Ebenso ist sie in der Netflix-Produktion „Charité“ zu sehen.

Wenn Sie jetzt zurückblicken, wie hat Sie die Pandemie verändert?

In vielerlei Hinsicht. „Schauspielerei“ ist für mich ein Job, bei dem ich klare Positionen brauche. Sei es zu meinem privaten oder zum politischen Leben. Das bedeutet, dass man aus dem Training gerät, seinen Körper und seinen Kopf bereitstellen zu können. Schauspielen bedeutet wahnsinnige Anspannung. Mir war das zuvor oft nicht bewusst, weil es Alltag war und ich darauf trainiert bin, dass zu schaffen. Wenn dann eine Zwangspause eingelegt werden muss, beginnt man darüber nachzudenken. Corona macht etwas mit einem. Körperlich, aber auch geistig.

Hatten Sie aufgrund der Zwangspause das Gefühl, dass Ihnen etwas in Ihrem Leben fehlt? Haben Sie sich einsam gefühlt?

Erstmal war es gut, sich austoben zu können. Es gibt genug Dinge, die mein Leben ausmachen. Ich bin nicht einsam, wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Es war aber auch gut, sich auszuruhen von der vielen Arbeit. An anderen Theatern wäre es vielleicht anders gewesen, wenn man nicht so viele Abende zu spielen hat.

Hatten Sie auch während der Pandemie Projekte?

Ich habe kurz vor Beginn der Pandemie am Konstanzer Theater „Nibelungenleader“ und „Katharina Blum“ geprobt. Katharina Blum haben wir vor fast zwei Jahren geprobt und dieses Frühjahr erst gespielt. Das macht was mit uns und dem Stück. Wir haben bei den Proben einen sehr guten Ton miteinander gefunden. Dann wird unterbrochen und man kann eineinhalb Jahre später nicht einfach nahtlos daran anschließen. Ebenso habe ich in Hamburg ein Musiktheater auf Kampnagel geprobt, welches leider abgesagt wurde. Danach fing ich an, bei der Deutschen Oper in Berlin zu proben – und habe im vergangenen Sommer auch gespielt.

Bild: Volker Wenzlawski

Fiel es Ihnen schwer der einer Auszeit wieder Texte zu lernen?

Nein. Mir ist bewusst geworden, was dieser Job eigentlich an Anspannung für Geist, Seele und Körper mit sich bringt. Dass es einfach der Natur der Sache geschuldet ist, wenn man auf der Bühne steht, einen viele Menschen anschauen und Scheinwerfer auf einen gerichtet sind. Diese Verabredung, dass erwachsene Menschen da sitzen, ruhig sind und dir zuschauen. Das ist einerseits wahnsinnig rührend und andererseits ist mir klar geworden, was es an Kraft braucht, das jeden Abend zu machen. Das ist bombastisch. Vorher habe ich das einfach so gemacht.

Haben Sie Veränderungen beim Publikum bemerkt?

Ich liebe es, das Publikum zu sehen und mit den Zuschauenden während der Vorstellung zu sprechen. Mich hat es sehr berührt, dass es keine leeren Ränge gab. Wenn wir nach der vergangenen Coronawelle gespielt haben, egal in welchem Theater, und das Publikum durfte kommen, ist es gekommen. Nie war die Unsicherheit über diese Krankheit so groß, dass die Leute weggeblieben wären. Das Publikum ist genauso wichtig für das Stück wie wir Schauspieler. Wenn keine Zuschauer da sind, gibt es keinen Abend, an dem ich sagen könnte: „Oh, heute Abend waren meine Kollegen und ich aber gut!“ oder „Heute hat es aber richtig Spaß gemacht!“.