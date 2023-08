Moskau vor 21 Stunden Russische Sonde Luna-25 auf dem Mond abgestürzt Fast 50 Jahre nach Russlands letzter erfolgreicher Mondmission ist die russische Raumsonde Luna-25 auf dem Mond abgestürzt.

Auf diesem von der Staatlichen Raumfahrtbehörde Roskosmos via AP zur Verfügung gestellten Videostandbild hebt die Sojus-2.1b-Rakete mit der automatischen Mondlandestation Luna-25 von einer Startrampe im Kosmodrom Wostotschny ab. Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist gescheitert. Die Sonde “Luna-25„ sei nach einer “außerplanmäßigen Situation„ auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und habe aufgehört zu existieren, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag in Moskau mit. | Bild: dpa