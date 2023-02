Während des Karnevalsumzugs am Rosenmontag in Halle ist eine 21 Jahre alte Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Sie sei von einem Mottowagen erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin wurde der Umzug abgebrochen. Auch die Abschlussveranstaltung auf dem Marktplatz wurde abgesagt. Wie es zu dem Unfall kommen könnte, war zunächst unklar.

Unfälle beim Umzügen in den vergangenen Jahren

Der Umzug in Halle gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mr sinn widder da!“ (Wir sind wieder da!). Im Zug liefen laut Küßner rund 1500 Teilnehmer aus 53 Vereinen mit.

Auch in anderen Bundesländern war es in den vergangenen Jahren bei anderen Karnevalsumzügen vereinzelt zu Unfällen gekommen. So wurde unter anderem 2017 ein 14-Jähriger bei einem Umzug in Rheinland-Pfalz lebensgefährlich verletzt. Auch in Neuenkirchen bei Osnabrück und in Roßleben im thüringischen Kyffhäuserkreis ereigneten sich Unfälle auf Umzügen zu Karneval. (dpa)