Für Menschen mit den längsten Haaren der Welt sind Haare meist nicht nur Haare – sie sind das Ergebnis jahrelanger Hingabe, Pflege und Geduld. Das Wachstum von extrem langen Haaren ist zumeist eine bewusste Entscheidung.

Doch wieso lassen sich Menschen die Haare so lang wachsen? Die Faszination für außergewöhnlich langes Haar begleitet die Menschheit seit Jahrhunderten. In einer Welt, in der Frisuren und Haarmode ständig im Wandel sind, zählten extrem lange Haare in der Gesellschaft als Symbol für Schönheit und Stil. Erfahren Sie in diesem Artikel, welche Frau aktuell die längsten Haare der Welt hat und noch weitere Fakten.

Weltrekord: Die längsten Haare auf der Welt bei Frauen

1) Xie Qiuping

Xie Qiuping ist eine chinesische Frau, die international bekannt ist für ihre erstaunlich langen Haare. Bis zum heutigen Tag hält sie den Weltrekord. Laut guinnessworldrecords.de hat sie sich im Alter von 13 Jahren, im Jahr 1973, dazu entschlossen ihr Haar wachsen zu lassen. Über die Jahre hinweg erreichte sie eine Haarlänge von erstaunlichen 5,62 Metern. Mit dieser Länge schaffte sie es 2004 in das Guinness-Buch der Rekorde und erhielt viel Anerkennung, Respekt und Lob.

2) Nilanshi Patel

Nilanshi aus Indien hat in der Kategorie "Längstes Haar bei einem Teenager" 2018 einen neuen Weltrekord gebrochen: Sie ließ sich ihre Haare bis dahin 12 Jahre wachsen und erreichte eine Haarlänge von 1,75 Metern. Der Grund, weshalb sie sich die Haare so lang wachsen ließ, lag darin, dass sie damals mit ihrem neuen Haarschnitt nicht zufrieden gewesen sei und beschloss, sie fortan wachsen zu lassen, erklärte die damals 16-Jährige gegenüber Guinness World Records. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag entschied sich der Teenager dazu, die mittlerweile fast zwei Meter langen Haare abzuschneiden. Sie wollte der Welt etwas zurückgeben und beschloss, ihre Haare an ein Museum zu spenden.

3) Aevin Dugas

Wie Nbc 15 berichtet, hat Aevin Dugas aus den USA zum vierten Mal den Weltrekord in der Kategorie "Größter Afro" gebrochen. Aevin Dugas erreichte erstmals 2010 den Rekordtitel für den größten Afro. In diesem Jahr hatte ihr Afro einen Umfang circa 132 cm. Diesen Rekord hat sie selbst im Jahr 2021 geknackt, als ihr Afro-Umfang rund 157 cm betrug. Mittlerweile beträgt der Umfang ihrer Haare mehr als 165 cm.

Weltrekord: Das sind die längsten Haare bei Männern

1) Joseph Grisamore

Die höchste Irokesenfrisur der Welt wurde von Joseph Grisamore aus den USA erreicht. Seine Irokesenfrisur betrug im Jahr 2021 erstaunliche 129,4 cm. Dieses Ergebnis wurde am 16. April 2021 in Park Rapids, Minnesota, USA, verifiziert und im Guinness-Buch der Rekorde anerkannt. Damit hält der Amerikaner den Guinness-Weltrekord für die höchste Irokesenfrisur.

2) Kazuhiro Watanabe

Der Rekordhalter für die höchste Irokesenfrisur vor Grisamore hielt der Japaner Kazuhiro Watanabe. Der japanische Designer und Künstler ließ seine Haare 15 Jahre lang wachsen und seine Frisur erreichte eine Höhe von 123 cm, was im April 2014 vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt wurde.

3) Ram Singh Chauhan

Der verstorbene Ram Singh Chauhan stellte einen Weltrekord in der Kategorie "längster Schnurrbart" auf. Der Landwirt aus der Stadt Biral in Rajasthan in Indien war für seinen außergewöhnlich langen Schnurrbart bekannt: Im Jahr 2010 wurde er in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen, weil sein Schnurrbart eine Länge von 4,29 Metern erreichte. Laut guinnessworldrecords.de hat er seinen Bart seit 1970 wachsen lassen. Diesen pflegte er äußerst sorgfältig mit mehreren, natürlichen Ölen wie beispielsweise Kokosöl.

2) Sarwan Singh

Der Kanadier Sarwan Singh stellte 2011 einen Weltrekord in der Kategorie "längster Bart eines noch lebenden Mannes" auf: Sein Schnurrbart erreichte eine Länge von 2,49 Metern.

Weltrekord: Was war der jemals gemessene längste Bart der Welt?

Laut guinnessworldrecords.de war der längste Bart aller Zeiten der von Hans Nielsen Langseth. Langseth stammte aus Norwegen und verstarb im Jahr 1927. Sein Bart war ganze 5,33 Meter lang. Damit hält er bis heute den Weltrekord in der Kategorie "Längster Bart aller Zeiten".

Weltrekord: Noch weitere Funfacts über Haarrekorde

Drew Berrymore ist 2017 mit einer Perrücke in einer Fernsehshow aufgetreten, die circa 2,23 Meter breit war

Friseure kreierten 2009 bei einem Event in Österreich eine Frisur, die eine Länge von 2,66 Metern erreichte. Sie brauchten dafür zwei Tage

Das chinesische Dorf "Huangluo" wird auch als Dorf der Langhaarigen bezeichnet. Wie die WELT berichtet, haben die sogenannten Yao-Frauen im Dorf eine Haarlänge von bis zu 2,70 Meter

Haben Sie schon gewusst, dass Haare durchschnittlich 1 bis 1,5 cm pro Monat wachsen? Nach einem Jahr beläuft sich das Haarwachstum auf 12 bis 18 Zentimeter Länge

Übrigens: Wenn Sie sich weniger für Haarrekorde und vielmehr für Tierrekorde interessieren, dann lesen Sie hier nach, was die lustigsten Haustierrekorde sind.