Wer an Großstädte denkt, kann direkt einige Städtenamen aufzählen – New York, Tokyo, Berlin. Doch wie steht es um die Bekanntheit der kleinsten Städte weltweit? Die Welt der kleinsten Städte birgt einen besonderen Reiz, der im Schatten der Megastädte oft übersehen wird. Mit geringer Einwohnerzahl und kompakten Ausmaßen bieten diese Städte eine intime Atmosphäre, die einen Kontrast zu der Hektik der großen Metropolen bildet. Das Leben in kleinen Städten verläuft langsamer und weniger hektisch. In diesem Artikel erfahren Sie, was die 10 kleinsten Städte weltweit sind und noch weitere interessante Fakten. Das Ranking wurde anhand der Einwohnerzahl erstellt.

Die kleinsten Städte der Welt: Platz 1-5

1) Hum

Hum liegt auf einem Hügel in der Nähe der Stadt Buzet in der Region Istrien im Nordwesten Kroatiens und gilt als kleinstes, bewohnte Stadt der Welt mit nur 28 Einwohnern (Stand 2020). Obwohl Hum klein ist, hat es einige interessante Sehenswürdigkeiten zu bieten: Dazu gehören die St.-Johannes-Kirche aus dem 12. Jahrhundert und die Stadtmauern.

2) Adamstown

Adamstown ist die einzige Siedlung auf der abgelegenen Insel Pitcairn im Südpazifik. Pitcairn ist ein britisches Überseegebiet und liegt etwa auf halbem Weg zwischen Neuseeland und Peru im Südpazifik. Auf der Insel leben laut der Welt rund 45 Menschen. Auf Adamstown gibt es keinen Hafen und keinen Strand. Ab und zu werden Urlauber von Kreuzfahrtschiffen auf die Insel gebracht. Dies gelingt jedoch nur in 50 Prozent der Fälle aufgrund des hohen Wellengangs.

3) Durbuy

Durbuy ist eine Stadt und eine Gemeinde in der Provinz Luxemburg, Region Wallonien, in Belgien. Die Stadt liegt inmitten der belgischen Ardennen, einer Region bekannt für ihre bewaldeten Hügel, Flüsse und charmanten Städte. Laut visitardenne.com gilt Durbuy als eine der meistbesuchten Städte in Belgien. Circa 400 Menschen leben in der kleinen Ortschaft.

4) Greenwood

Mit rund 700 Einwohnern belegt Greenwood den vierten Platz im Ranking der kleinsten Städte weltweit. Greenwood liegt im südlichen Teil von British Columbia, nahe der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Die Stadt befindet sich in der Nähe von Grand Forks und etwa 500 Kilometer östlich von Vancouver. Die Stadt wurde 1895 gegründet und war zu dieser Zeit eine der wichtigsten Silberbergbauzentren in Kanada.

5) Vatikanstadt

Der Vatikanstadt, auch bekannt als Heiliger Stuhl, ist eine unabhängige Stadtstaat-Enklave innerhalb der Stadt Rom, Italien. Der Vatikan ist mit einer Fläche von etwa 44 Hektar der kleinste unabhängige Staat der Welt. Die Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Geistlichen, darunter Kardinäle, Priester und Mönche, sowie einer kleinen Anzahl von Laienangestellten. Mit etwa 800 Einwohnern belegt Vatikanstadt den fünften Platz im Ranking. Vatikanstadt gehört ebenfalls zu den kleinsten Ländern der Welt.

Die kleinsten Städte der Welt: Platz 6-10

6) Hamilton

Hamilton ist die Hauptstadt von Bermuda, einem britischen Überseeterritorium im Nordatlantik. Die Stadt liegt auf der Hauptinsel Bermuda, die sich etwa 1.000 Kilometer östlich der Küste der USA im Atlantischen Ozean befindet. Hamilton wird von circa 854 Einwohnern bewohnt.

7) St. David's

Die kleinste Stadt Großbritanniens, St. Davids in Wales, hat rund 1800 Einwohner. St. David's ist nach dem Schutzheiligen von Wales, dem Heiligen David, benannt. Die Stadt ist vor allem für die beeindruckende St. David's Cathedral bekannt, die eine der wichtigsten christlichen Pilgerstätten in Großbritannien ist. Die Kathedrale wurde auf den Überresten der ursprünglichen Klostergründung aus dem 6. Jahrhundert erbaut.

8) St. Asaph

St. Asaph liegt in der Grafschaft Denbighshire in Nordwales, nahe der Nordküste von Wales. Die Stadt liegt laut st-asaph.com am Fluss Elwy und belegt mit 3500 Einwohnern den achten Platz im Ranking der kleinsten Städte weltweit. Die St. Asaph Cathedral (Kathedrale von St. Asaph) ist eine der Hauptattraktionen der Stadt. Die Kathedrale, offiziell bekannt als die Kathedrale von St. Asaph, St. Kentigern und St. Asa, ist die kleinste Kathedrale in England und Wales.

9) Norton City

Norton ist eine Stadt im Südwesten des US-Bundesstaates Virginia. Sie liegt im Wise County und hat eine Bevölkerung von etwa 4000 Menschen. Norton ist Teil der Coalfields Region und hat eine Geschichte, die eng mit dem Kohlebergbau verbunden ist. Obwohl der Kohlebergbau historisch wichtig war, hat Norton seine Wirtschaft diversifiziert. Die Stadt ist auch ein Handelszentrum für die umliegende ländliche Region.

10) Valletta

Valletta ist die Hauptstadt von Malta, einer Inselrepublik im Mittelmeer und belegt mit einer Einwohnerzahl von 5700 den letzten Platz im Ranking. Valletta ist für seine beeindruckende Barockarchitektur bekannt. Die Stadt wurde von den Rittern des Malteserordens geplant und gebaut, und viele ihrer historischen Gebäude, Paläste und Kirchen sind gut erhalten. Die Stadt wurde laut Weltkulturerbe.com im Jahr 1980 aufgrund ihres architektonischen und historischen Reichtums zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Hinweis: Es ist wichtig zu beachten, dass die Definition einer Stadt stark variieren kann und von Land zu Land unterschiedlich ist. In Deutschland spricht man erst ab einer Einwohnerzahl von 5000 Einwohnern von einer Stadt, alternativ werden Ansiedlungen laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung als Stadt bezeichnet, wenn sie eine grundzentrale Funktion innehaben. In anderen Ländern, wie beispielsweise Kroatien, kann bereits eine vergleichsweise kleine Ansiedlung als Stadt gelten.

