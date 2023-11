Die Welt der Katzen ist voller faszinierender Vielfalt, da es nicht nur große Raubtierkatzen gibt, sondern auch äußerst kleine Katzenrassen. Haben Sie schon von der Singapura gehört?

Die kleinsten Katzen der Welt: Platz 1-5

1) Singapura

Bild: hirose525/ Adobe Stock

Die Singapura-Katze ist eine der kleinsten Katzenrassen der Welt und wiegt normalerweise etwa 2-3 kg bei einer durchschnittlichen Schulterhöhe von 20 cm. Wie der Name schon verrät, hat diese Rasse ihren Ursprung in Singapur. Sie gilt als die kleinste domestizierte Katzenrasse. Abgesehen von der Größe ist sie insbesondere für ihr kurzes Fell und ihre charmante Persönlichkeit bekannt. Die vollständige Körpergröße wird laut Zooplus erst nach 15 bis 24 Monaten erreicht.

2) Munchkin-Katze

Bild: iissues/ pixabay

Munchkin-Katzen sind aufgrund ihrer kurzen Beine klein, wiegen jedoch normalerweise zwischen 2,5 und 4 kg. Die kurzen Beine der Munchkin-Katze stechen besonders hervor. Sie entstehen aufgrund einer genetischen Mutation. Tierschützer bezeichnen diese Katzenart als Qualzucht. Dennoch handelt es sich bei der Munchkin-Katze um eine beliebte Katzenrasse.

3) Devon Rex

Bild: zkittler/ pixabay

Ähnlich wie Cornish Rex-Katzen sind Devon Rex-Katzen klein und wiegen normalerweise zwischen 3 und 4,5 kg. Das auffälligste Merkmal der Devon Rex ist ihr welliges Fell, das eng am Körper anliegt. Anders als bei der Cornish Rex ist das Fell der Devon Rex nicht gelockt, sondern wellig. Die Ohren der Devon Rex-Katzen sind ebenfalls sehr groß, wie Zooroyal berichtet.

4) American Curl

Bild: petfoto/ pixabay

American Curl-Katzen sind wegen ihrer charakteristischen Ohrform und ihrer kleinen Größe bekannt. Sie haben nach hinten gebogene Ohren, die einen Bogen von etwa 90 bis 180 Grad bilden. Die Ohren sind zu Beginn gerade und krümmen sich dann im Alter von etwa 3 bis 5 Tagen. Sie wiegen laut Zooroyal durchschnittlich etwa 3 bis 5 kg und haben eine Lebenserwartung von 13 bis 15 Jahren.

5) Cornish Rex

Die Cornish Rex stammt aus Cornwall, England, wo sie in den 1950er-Jahren als Ergebnis einer genetischen Mutation entstand. Cornish Rex-Katzen sind in der Regel schlank und wiegen bis zu 4-5 kg. Das auffälligste Merkmal der Cornish Rex ist laut Zooplus ihr lockiges Fell, das eng am Körper anliegt. Anders als bei anderen Rassen fehlen bei der Cornish Rex die Deckhaare, und die Unterwolle ist sehr fein und gelockt.

Die kleinsten Katzen der Welt: Platz 6-10

6) Siamkatze

Bild: Andreas Petzold/ pixabay

Siamesische Katzen sind schlanke und elegante Katzen. Die Siamese ist mittelgroß, schlank und muskulös mit einer langen, schlanken Körperform. Ihr Kopf ist keilförmig, und sie hat auffällige, mandelförmige, blaue Augen. Sie erreichen laut Zooplus eine Schulterhöhe von 20 bis 25 Zentimetern und wiegen bis zu 5 kg.

7) Bombay-Katze

Bei der Bombay-Katze handelt es sich um eine elegante Rasse, die für ihr glänzendes schwarzes Fell und ihre charmante Persönlichkeit bekannt ist. Ein besonderes Merkmal ist auch die Farbe der Augen: Kupfer. Oftmals ist die Augenfarbe aber auch goldgelb. Das Gewicht beträgt laut Zooplus normalerweise 4 bis 5 kg.

8) Burma-Katze

Die Burma-Katze hat ihren Ursprung in Burma (dem heutigen Myanmar) und wurde erstmals im 19. Jahrhundert nach Europa eingeführt. Sie ist eine der älteren bekannten Katzenrassen. Burmesische Katzen sind ebenfalls klein und wiegen etwa 4 bis 6 kg. Sie haben eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 17 Jahren.

9) Somali-Katze

Bild: MikkoGilles/ pixabay

Die Somali-Katze entwickelte sich in den 1950er-Jahren als langhaarige Variante der Abessinierkatze. Durch die Kreuzung von Abessiniern mit langhaarigen Katzen entstand die Rasse mit ihrem charakteristischen Aussehen. Wie Zooplus berichtet, erreichen diese Katzen eine Schulterhöhe von bis zu 40 cm und können ein Alter von bis zu 15 Jahren erreichen.

10) Manx-Katze

Laut Zooroyal hat die Manx-Katze ihren Ursprung auf der Isle of Man, einer Insel zwischen Irland und Großbritannien. Ihre Geschichte reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Manche Manx-Katzen haben gar keinen Schwanz, während andere einen kurzen Stumpf oder einen vollständigen Schwanz haben. Der Körperbau ist kompakt und muskulös. Sie können bis zu 5 kg wiegen und haben häufig eine besonders breite Brust.

